EMRE BELÖZOĞLU İŞBAŞINDA

Futbol branşındaki operasyonlarda tek yetkili duruma getirilen Emre Belözoğlu'nun da birçok kez Hırvat teknik adam ile görüştüğü de öğrenildi. Takımla ilgili bilgileri de Bjelica'ya aktaran Belözoğlu oldu.