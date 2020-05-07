Ve Fenerbahçe'de mutlu son! Bjelica imzalıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Ve Fenerbahçe'de mutlu son! Bjelica imzalıyor

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'ya firesiz onay çıktı. Ancak Türkiye'ye gelmesi durumunda corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalması gerekecek olan Bjelica, bir süre daha ülkesinde kalacak. İşte detaylar...

7 Mayıs 2020 Perşembe 06:48 Güncelleme: 07.05.2020 06:48
Ve Fenerbahçe'de mutlu son! Bjelica imzalıyor

Teknik direktör konusunda son 10 gün içinde çok önemli mesafe kaydeden ve Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe'de dünkü yönetim kurulu toplantısında kesin karar çıktı.

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Ve Fenerbahçe'de mutlu son! Bjelica imzalıyor

Kurulda tüm üyeler 48 yaşındaki Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması konusunda fikir birliğine vardı.

Ve Fenerbahçe'de mutlu son! Bjelica imzalıyor

YÖNETİMDEN OYBİRLİĞİ

Takvim'in haberine göre; Yönetim kurulunda dün alınan karar sonrasında Hırvat teknik adamla kısa bir süre içinde sözleşme imzalanması bekleniyor. Bjelica sözleşmeyi yaşadığı şehir olan Zagreb'de imzalayacak.

Ve Fenerbahçe'de mutlu son! Bjelica imzalıyor

BİR SÜRE ÜLKESİNDE KALACAK

Türkiye'ye gelmesi durumunda tedbirler kapsamında 14 günü karantinada geçirmesi gerekecek olan Bjelica bir süre daha ülkesinde kalmayı ve çalışmalarını buradan yapmayı planlıyor.

Ve Fenerbahçe'de mutlu son! Bjelica imzalıyor

EMRE BELÖZOĞLU İŞBAŞINDA

Futbol branşındaki operasyonlarda tek yetkili duruma getirilen Emre Belözoğlu'nun da birçok kez Hırvat teknik adam ile görüştüğü de öğrenildi. Takımla ilgili bilgileri de Bjelica'ya aktaran Belözoğlu oldu.

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