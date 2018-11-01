Van Persieden flaş Fenerbahçe itirafı!

Dünya yıldızı eski Fenerbahçeli Robin van Persie, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu
1 Kasım 2018 Perşembe, 11:01:25
Güncelleme: 11:03:19
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Feyenoord'a transfer olan Robin Van Persie, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda futbolu bırakabileceğini söyledi.
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Hollandalı yıldız, ülke basınına verdiği röportajda Feyenoord'a transfer süreci ve kariyerinin son günleri hakkında konuştu.
"TÜRKİYE'DE ZEVK ALMIYORDUM"
Türkiye'de artık futbol oynamaktan zevk almadığını söyleyen Robin Van Persie, şunları söyledi;
"Benim için yaptığım işten zevk almak, keyif almak çok önemli. Türkiye'de heyecanımı yitirmiştim, artık futbol oynamaktan zevk almıyordum. Futbola bu şekilde veda etmek istemdim. Feyenoord'a transfer olduğumda yeniden o heyecanı yaşamaya başaldım. Verdiğim karardan pişman değilim ve Feyenoord'da futbolu bırakmaya karar verdim."
Hollandalı futbolcu Robin Van Persie, Feyenoord'da bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 6 gol atarken, 2 asist yaptı.
Avrupa kupaları ve ligdeki kupalar dahil olmak üzere toplamda 12 maçta forma giydi. (Futbol Arena)