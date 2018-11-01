Van Persieden flaş Fenerbahçe itirafı!

"Benim için yaptığım işten zevk almak, keyif almak çok önemli. Türkiye'de heyecanımı yitirmiştim, artık futbol oynamaktan zevk almıyordum. Futbola bu şekilde veda etmek istemdim. Feyenoord'a transfer olduğumda yeniden o heyecanı yaşamaya başaldım. Verdiğim karardan pişman değilim ve Feyenoord'da futbolu bırakmaya karar verdim."



