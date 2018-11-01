Van Persieden flaş Fenerbahçe itirafı! - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Van Persie'den flaş Fenerbahçe itirafı!

    Dünya yıldızı eski Fenerbahçeli Robin van Persie, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu
    1 Kasım 2018 Perşembe, 11:01:25 Güncelleme: 11:03:19
    Van Persieden flaş Fenerbahçe itirafı!

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Feyenoord'a transfer olan Robin Van Persie, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda futbolu bırakabileceğini söyledi.

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    Van Persieden flaş Fenerbahçe itirafı!

    Hollandalı yıldız, ülke basınına verdiği röportajda Feyenoord'a transfer süreci ve kariyerinin son günleri hakkında konuştu.

    Van Persieden flaş Fenerbahçe itirafı!

    "TÜRKİYE'DE ZEVK ALMIYORDUM"

    Türkiye'de artık futbol oynamaktan zevk almadığını söyleyen Robin Van Persie, şunları söyledi;

    Van Persieden flaş Fenerbahçe itirafı!

    "Benim için yaptığım işten zevk almak, keyif almak çok önemli. Türkiye'de heyecanımı yitirmiştim, artık futbol oynamaktan zevk almıyordum. Futbola bu şekilde veda etmek istemdim. Feyenoord'a transfer olduğumda yeniden o heyecanı yaşamaya başaldım. Verdiğim karardan pişman değilim ve Feyenoord'da futbolu bırakmaya karar verdim."


    Van Persieden flaş Fenerbahçe itirafı!

    Hollandalı futbolcu Robin Van Persie, Feyenoord'da bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 6 gol atarken, 2 asist yaptı.

    Van Persieden flaş Fenerbahçe itirafı!

    Avrupa kupaları ve ligdeki kupalar dahil olmak üzere toplamda 12 maçta forma giydi. (Futbol Arena)

    Van Persieden flaş Fenerbahçe itirafı!
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