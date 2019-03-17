"Van Persie son derce kibirli biriydi"

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Robin van Persie için, eski takım arkadaşı şok ifadeler kullandı. Persie, kibirli olmakla suçlanırken Türkiye'ye gelmesi ise hata olarak yorumlandı.

17 Mart 2019 Pazar 12:32 Güncelleme: 17.03.2019 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





