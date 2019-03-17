"Van Persie son derce kibirli biriydi"

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Robin van Persie için, eski takım arkadaşı şok ifadeler kullandı. Persie, kibirli olmakla suçlanırken Türkiye'ye gelmesi ise hata olarak yorumlandı.
17 Mart 2019 Pazar 12:32
Güncelleme: 17.03.2019 12:32
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Sarı Lacivertliler'de geçirdiği 2,5 sezonun ardından altyapısından yetiştiği Feyenoord'un yolunu tutan van Persie hakkında eski takım arkadaşından çok konuşulacak bir yorum geldi.
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Arsenal'de bir dönem Robin van Persie ile birlikte forma giyen Juventus'un kalecisi Wojciech Szczesny, Hollandalı futbolcu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
"BÜYÜK KARİYERİ SONA ERDİ"
Wojciech Szczesny, "Van Persie, Arsenal'den ayrılarak Manchester United'a gitti ve ertesi yıl şampiyonluk kazandı. Sonra yedek aldı. Türkiye'ye transfer oldu ve büyük kariyeri sona erdi" şeklinde konuştu.
"SON DERECE KİBİRLİYDİ"
Van Persie'nin kibirli olduğunu söyleyen Szczesny şöyle devam etti;
"Van Persie farklı kararlar alarak Arsenal'de daha fazla şey elde edebilirdi. Persie son derece kibirliydi"
Wojciech Szczesny ile Robin van Persie, 2010-2012 yılları arasında Arsenal'de birlikte oynadı.