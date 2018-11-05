Valbuenaya büyük onur! Mbappe, Martial, Lacazette... - Galeri - Fotomaç
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Valbuena'ya büyük onur! Mbappe, Martial, Lacazette...
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, ülkesinde gündem oldu
5 Kasım 2018 Pazartesi, 15:54:29
Güncelleme: 16:01:09
Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı Galatasaray derbisinde bir gol bir asistle adından söz ettiren Mathieu Valbuena, Fransa'da da ilgi topladı.
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Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe tarafından çıkarılan 'haftanın 11'inde' Mathieu Valbuena'ya da yer verildi.
Avrupa liglerinde performanslarıyla öne çıkan Fransız futbolculardan oluşturulan kadroda Fenerbahçe'den Valbuena da bulundu.
34 yaşındaki oyuncunun hücum hattında yer aldığı isimler ise daha fazla dikkat çekti.
L'Equipe kurduğu hücum hattında Valbuena oyun kurucu pozisyonuna konurken, sağ kanatta PSG'den Kylian Mbappe, sol tarafta Manchester United'dan Martial ve forvette Arsenal'den Lacazette oynuyor.