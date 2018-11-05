Valbuenaya büyük onur! Mbappe, Martial, Lacazette... - Galeri - Fotomaç
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Valbuena'ya büyük onur! Mbappe, Martial, Lacazette...

    Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, ülkesinde gündem oldu
    5 Kasım 2018 Pazartesi, 15:54:29 Güncelleme: 16:01:09
    Valbuenaya büyük onur! Mbappe, Martial, Lacazette...

    Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı Galatasaray derbisinde bir gol bir asistle adından söz ettiren Mathieu Valbuena, Fransa'da da ilgi topladı.

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    Valbuenaya büyük onur! Mbappe, Martial, Lacazette...

    Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe tarafından çıkarılan 'haftanın 11'inde' Mathieu Valbuena'ya da yer verildi.

    Valbuenaya büyük onur! Mbappe, Martial, Lacazette...

    Avrupa liglerinde performanslarıyla öne çıkan Fransız futbolculardan oluşturulan kadroda Fenerbahçe'den Valbuena da bulundu.

    Valbuenaya büyük onur! Mbappe, Martial, Lacazette...

    34 yaşındaki oyuncunun hücum hattında yer aldığı isimler ise daha fazla dikkat çekti.

    Valbuenaya büyük onur! Mbappe, Martial, Lacazette...

    L'Equipe kurduğu hücum hattında Valbuena oyun kurucu pozisyonuna konurken, sağ kanatta PSG'den Kylian Mbappe, sol tarafta Manchester United'dan Martial ve forvette Arsenal'den Lacazette oynuyor.

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