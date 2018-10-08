Valbuenanın yerine o geliyor!

Digi Sport, o ismin Valbuena'nın yerine F.Bahçe'ye geleceğini iddia etti
8 Ekim 2018 Pazartesi, 23:49:38
Güncelleme: 23:50:39
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Valbuena'nın yerine o geliyor!
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10 numarası Giuliano ile transferin son günlerinde yolları ayıran Fenerbahçe için Romanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Valbuena'nın yerine o geliyor!
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Rumen basını, Sparta Prag'da forma giyen 25 yaşındaki Nicolae Stanciu'nun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olacağını ileri sürdü.
Valbuena'nın yerine o geliyor!
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Tecrübeli futbolcunun eşi Anamaria Prodan'ın Digi Sport'a yaptığı "Nicolae, Sparta Prag'dan ayrılacak. Sparta Prag da bu durumu kabul edecek" açıklamasıyla desteklenen haberde başka bir iddia daha ortaya atıldı.
Valbuena'nın yerine o geliyor!
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Mathieu Valbuena'nın devre arasında Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağı, Stanciu'nun da bu ismin yerine alınacağı kaydedildi.
Valbuena'nın yerine o geliyor!
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Ayrıca, "Türkler, uzun süredir Stancui ile ilgileniyordu. Geçmiş dönemlerden beri izlenilen bir isimdi" denildi.