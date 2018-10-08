Valbuenanın yerine o geliyor! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Valbuena'nın yerine o geliyor!

    Digi Sport, o ismin Valbuena'nın yerine F.Bahçe'ye geleceğini iddia etti
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 23:49:38 Güncelleme: 23:50:39
    Valbuena'nın yerine o geliyor!
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    Valbuenanın yerine o geliyor!

    10 numarası Giuliano ile transferin son günlerinde yolları ayıran Fenerbahçe için Romanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

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    Valbuena'nın yerine o geliyor!
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    Valbuenanın yerine o geliyor!

    Rumen basını, Sparta Prag'da forma giyen 25 yaşındaki Nicolae Stanciu'nun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olacağını ileri sürdü.

    Valbuena'nın yerine o geliyor!
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    Valbuenanın yerine o geliyor!

    Tecrübeli futbolcunun eşi Anamaria Prodan'ın Digi Sport'a yaptığı "Nicolae, Sparta Prag'dan ayrılacak. Sparta Prag da bu durumu kabul edecek" açıklamasıyla desteklenen haberde başka bir iddia daha ortaya atıldı.

    Valbuena'nın yerine o geliyor!
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    Valbuenanın yerine o geliyor!

    Mathieu Valbuena'nın devre arasında Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağı, Stanciu'nun da bu ismin yerine alınacağı kaydedildi.

    Valbuena'nın yerine o geliyor!
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    Valbuenanın yerine o geliyor!

    Ayrıca, "Türkler, uzun süredir Stancui ile ilgileniyordu. Geçmiş dönemlerden beri izlenilen bir isimdi" denildi.

    Valbuena'nın yerine o geliyor!
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    Valbuenanın yerine o geliyor!
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