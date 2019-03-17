Valbuena şok etti! "Üzülmedim"

Futbol Arena'nın derlediği haberde PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenmesine üzülmediğini belirten Mathieu Valbuena, Marsilya taraftarı olduğunu ve bir Marsilya taraftarının PSG'nin elenmesine hiçbir zaman üzülmeyeceğini söyledi.



