Valbuena şok etti! 'Üzülmedim' - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
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Valbuena şok etti! "Üzülmedim"

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, ülkesinde yaptığı açıklamalarla herkesi şok etti.
17 Mart 2019 Pazar 12:08 Güncelleme: 17.03.2019 12:08
Valbuena şok etti! Üzülmedim

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mathieu Valbuena, Fransa'da yaptığı açıklamalarla olay yarattı.

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Valbuena şok etti! Üzülmedim

Sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli futbolcu, Marsilya ile Paris Saint Germain arasındaki rekabet hakkında konuştu.


Valbuena şok etti! Üzülmedim

Futbol Arena'nın derlediği haberde PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenmesine üzülmediğini belirten Mathieu Valbuena, Marsilya taraftarı olduğunu ve bir Marsilya taraftarının PSG'nin elenmesine hiçbir zaman üzülmeyeceğini söyledi.

Valbuena şok etti! Üzülmedim

beIN Sports France'a konuşan 34 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi;

Valbuena şok etti! Üzülmedim

"Marsilya taraftarının PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine mutlu olduklarını düşünüyorum.

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