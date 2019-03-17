Valbuena şok etti! "Üzülmedim"

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, ülkesinde yaptığı açıklamalarla herkesi şok etti.
17 Mart 2019 Pazar 12:08
Güncelleme: 17.03.2019 12:08
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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mathieu Valbuena, Fransa'da yaptığı açıklamalarla olay yarattı.
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Sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli futbolcu, Marsilya ile Paris Saint Germain arasındaki rekabet hakkında konuştu.
Futbol Arena'nın derlediği haberde PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenmesine üzülmediğini belirten Mathieu Valbuena, Marsilya taraftarı olduğunu ve bir Marsilya taraftarının PSG'nin elenmesine hiçbir zaman üzülmeyeceğini söyledi.
beIN Sports France'a konuşan 34 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi;
"Marsilya taraftarının PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine mutlu olduklarını düşünüyorum.