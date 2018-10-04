Valbuena mahkemeye gidiyor! - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Valbuena mahkemeye gidiyor!

    Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, 8 Kasım'da mahkemeye çıkacak
    4 Ekim 2018 Perşembe, 18:40:39 Güncelleme: 18:44:13
    Valbuena mahkemeye gidiyor!
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    Valbuena mahkemeye gidiyor!

    Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena'nın mahkemesi sonuçlanıyor.

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    Valbuena mahkemeye gidiyor!
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    Valbuena mahkemeye gidiyor!

    Valbuena ile Benzema arasındaki davanın tarihi belirlendi.

    Valbuena mahkemeye gidiyor!
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    Valbuena mahkemeye gidiyor!

    Hatırlanacağı üzere 2015 yılında Valbuena, Fransa Milli Takımı'nda forma giydikleri dönemde kendisine şantaj yapan Benzema'ya bir dava açtı.

    Valbuena mahkemeye gidiyor!
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    Valbuena mahkemeye gidiyor!

    Bu olayın ardından Benzema Euro 2016 kadrosuna alınmamıştı.


    Valbuena mahkemeye gidiyor!
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    Valbuena mahkemeye gidiyor!

    Valbuena ile Benzema davanın ardından uzun süre konuşmadılar.

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