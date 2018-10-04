Valbuena mahkemeye gidiyor! - Galeri - Fotomaç
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Valbuena mahkemeye gidiyor!
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, 8 Kasım'da mahkemeye çıkacak
4 Ekim 2018 Perşembe, 18:40:39
Güncelleme: 18:44:13
Valbuena mahkemeye gidiyor!
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena'nın mahkemesi sonuçlanıyor.
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Valbuena mahkemeye gidiyor!
Valbuena ile Benzema arasındaki davanın tarihi belirlendi.
Valbuena mahkemeye gidiyor!
Hatırlanacağı üzere 2015 yılında Valbuena, Fransa Milli Takımı'nda forma giydikleri dönemde kendisine şantaj yapan Benzema'ya bir dava açtı.
Valbuena mahkemeye gidiyor!
Bu olayın ardından Benzema Euro 2016 kadrosuna alınmamıştı.
Valbuena mahkemeye gidiyor!
Valbuena ile Benzema davanın ardından uzun süre konuşmadılar.