Usta yorumcudan çarpıcı sözler! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Usta yorumcudan çarpıcı sözler!

    Fenerbahçe Yönetimi Cocu'yu kovdu, taraftarlar ise faturayı Comolli'ye kesti. Transferdeki başarısızlığın sebebi olarak Comolli gösterildi.

    30 Ekim 2018 Salı, 01:45:43 Güncelleme: 01:45:52
    Usta yorumcudan çarpıcı sözler!

    Ankaragücü maçında son düdüğün çalmasının hemen ardından kısa bir açıklama ile Cocu'nun gönderildiğini açıklayan Fenerbahçe yönetimine ilk tepki Fener taraftarından geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Usta yorumcudan çarpıcı sözler!

    Sanal alemde yönetime verip veriştiren Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Cocu'yu hemen kurban ettiniz. Peki o zaman Comolli neden duruyor. Bu transferleri Cocu mu yaptı. Cocu gittiyse Comolli neden duruyor?" ifadelerini kullandılar.

    Usta yorumcudan çarpıcı sözler!

    HAZIRLIKSIZ GELMİŞ!

    Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmeden önce hiçbir hazırlığının olmadığı, 100 kişilik futbolcu havuzunun inandırıcı olmadığını söyleyen taraftarlar, "Cocu bile takımın başına son anda getirildi. Comolli takıma hiç dokunmasa daha iyiydi. Mevcut kimyayı da bozdu" dediler.

    Usta yorumcudan çarpıcı sözler!

    Futbol otoriteleri de asıl sorumlunun Comolli olduğunu söylediler.

    Usta yorumcudan çarpıcı sözler!

    İlker Yağcıoğlu: "Yanlış transferler"

    Biz haftalardır söylüyoruz. Cocu ile olmaz diye… Comolli'nin yaptığı transferler yanlış diye. Herkesi ikna ettik bir tek başkan Ali Koç'u ikna edemedik

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN