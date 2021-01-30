Usta yazardan flaş sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...
Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertlilerin son durumunu değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, flaş yorumlarda bulundu. Bilgiç, Fenerbahçeli 5 isim hakkında taktiksel disiplin problemleri var derken Mesut Özil - Burak Yılmaz konusunda da çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı...
30 Ocak 2021 Cumartesi 10:29, Güncelleme 30.01.2021 10:38
Usta yazardan flaş sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...