Galeri Fenerbahçe Usta yazardan flaş sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Usta yazardan flaş sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertlilerin son durumunu değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, flaş yorumlarda bulundu. Bilgiç, Fenerbahçeli 5 isim hakkında taktiksel disiplin problemleri var derken Mesut Özil - Burak Yılmaz konusunda da çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı...

Usta yazardan flaş sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Usta yazardan flaş sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Sakatların ve hastaların geri dönmesi ve üç yeni transfer ile birlikte Samandıra'da sıcak saatler yaşanıyor. Keyfi yerine gelen iki kişi var; Erol Bulut ve Emre Belözoğlu.

Usta yazardan flaş sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Takımdaki rekabetin artmasının yanı sıra, Bulut'un ideal 11'ini oluşturması ve ısrarcı olmasıyla, sonuç ve oyun istikrarı sağlandı. Sırada emir ve komutalar var.

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Usta yazardan flaş sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Fenerbahçe 20 maçlık periyotta en büyük sıkıntıyı yeni kadronun, birlikte olamamasından yaşadı. İyi oyuncular geldi ama birbirleri ile uyum döneminde sıkıntılar oldu.

Usta yazardan flaş sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Taşlar yerine oturdukça, daha sağlıklı antrenmanlar yapıldıkça, bir düzen de geldi. Bunun mutlusu takımı yönetenler oldu, mutsuz kesim ise kulübede kalanlar.

Usta yazardan flaş sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Şimdi "yeni düzene" geçiliyor. Artık her futbolcunun bir karnesi var. Bu performanslarda "yeterli" görünenler ile bu noktaya gelmeleri gerekenler arasında bir mücadele başlayacak.

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