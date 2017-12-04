Usta kalemler Giuliano'yu yazdı

Forvetelere iş bırakmadı! 90. dakikada hatta 90 artıda Benevento kalecisi Alberto Brignoli'nin attığı golü bu sezon hangi santrafor, hangi forvet attı ya da atabildi? Bitirdi Milan'ı bir kalecinin kafa golü. Soldado, Fernandao, Van Persie sakatmış, Janssen cezalıymış. Fenerbahçe taraftarının umrunda olmaz bu.



Hızlı oynayınca coştu

Aatıf var mı? Giulaino var mı? Alper var mı? Valbuena kulübede olsa bile var mı? Josef De Souza, Topal gol atabilir mi? Var mı böyle özellikleri? Var. Ben bunu düşünebiliyorsam Aykut Kocaman düşünemez miydi?