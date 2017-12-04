Usta kalemler Giuliano'yu yazdı
Gürkan Kubilay: En iyi F.Bahçe
4-4-2 başladı F.Bahçe. Alper ve Giuliano'yu öndeki ikiliye atarak. Önde basıyorlar, istekli oynuyorlardı. Ancak bu oyuncu yapısı ile, ceza sahası içine pas yaparak gireceklerine, orta yapmaya kalkınca, 12 dakika pozisyon bulamadılar.
Ama sonra akıl başa gelip, pas oyununa dönünce, Alper ve Aatıf'la pozisyonlar gelmeye başladı. F.Bahçe, Kasımpaşa'yı sahasına hapsetmişti bu dakikalarda.
Bu maça kadar 3 korner golü yemiş Kasımpaşa'ya 4'üncüyü atmak Roman'a nasip oluyordu. Takımdaki en önemli fark, müthiş iştah ve hırs idi.
Her oyuncu, her alanda basıyor, Paşa'yı oynatmıyordu.
Golden sonra "Ligin ceza alanı dışından şut ile en çok gol atan takımı" olan Kasımpaşa şutlar denemeye başladı.
Maç önü A Spor'daki tahminimde anlattığım gibi de, ceza alanı dışından direk vuruş ve Mensah'ın ilk deplasman golü ile buldular. Aslında ilk yarının futbol anlamında hakkı olmasa da beraberliği yakaladılar.
'ceza sahası içi pas' ile ligin en çok gol atanı Fehenbahçe, Giuliano'ya Alper pası ile golle başladı 2. yarıya.
Tempo daha da artacak
Yine boğuyorlar, dripling ve ayağa ceza sahası pas ile her girişimde Şener dahil gol pozisyonuna giriyorlardı.
F.Bahçe kendinden o kadar emin ve istekli idi ki, Şener haftalar sonra ayağa orta ile Giuliano'ya attırıyordu.
Sezonun en istekli ve iyi oyunu oynanıyordu.
Saracoğlu'nda. Aatıf-Valbuena değişikliği ile Fransız'ını da küstürmedi Kocaman. Dönüşü sonrası kendisinde görmeye başladığım olumlu değişikliklere "oyuncu psikolojisini anlamayı" da ekleyerek, o Valbuena da, yine ceza sahası içi pasla golü buluyordu.
Kasımpaşa'nın bulduğu gol bir anlık konsantrasyon kaybı sonucu idi.
Sonuç: Giuliano ve Şener başta, tüm takım en iyi maçını oynadı.
Fenerbahçe yükselişte, oyundan zevk alıyor oyuncular, bunu kondisyon anlamında iyi çalışmaya ve 3. bölgede en az 200 kez topla oynadığı maçlarda kazanmaya alışmaya bağlı.
Tempo sürer mi? Artarak sürer.
Ertem Şener: Alex'e kardeş geliyor!
Fenerbahçe golcüsüz de kazanır. Fenerbahçe gibi bir takımın 'golcüsü yok' demek bahane olmaz, olmamalı. Elinde Giuliano, Aatıf, Alper, Valbuena gibi gole dönük isimler varken bu bahanelere sığınmak Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmaz. Avrupanın önde gelen takımları zaman zaman değil çoğu zaman böyle oynuyor. Futbolda günümüzün kuralı bu. Savunmasından, ön liberosuna, orta sahasına, forvet arkasına kadar herkes gol atabilmeli. Hatta büyük takım değil küçük takımlar da böyle sistemleri deniyor. Sezona amatör takım gibi başlayan ve devam eden, gol atamayan Avrupa'nın en kötü takımlarından biri gösterilen İtalya Seri A ekibi Benevento bile kalecisi ile muhteşem gol bulmadı mı dün?
Forvetelere iş bırakmadı! 90. dakikada hatta 90 artıda Benevento kalecisi Alberto Brignoli'nin attığı golü bu sezon hangi santrafor, hangi forvet attı ya da atabildi? Bitirdi Milan'ı bir kalecinin kafa golü. Soldado, Fernandao, Van Persie sakatmış, Janssen cezalıymış. Fenerbahçe taraftarının umrunda olmaz bu.
Hızlı oynayınca coştu
Aatıf var mı? Giulaino var mı? Alper var mı? Valbuena kulübede olsa bile var mı? Josef De Souza, Topal gol atabilir mi? Var mı böyle özellikleri? Var. Ben bunu düşünebiliyorsam Aykut Kocaman düşünemez miydi?
Düşündü ve bu sistemle başladı maça. 'Çıkın hepiniz golcüsünüz' denmiş gibiydi Fenerbahçeli futbolculara sanki. İleride bastı, yaktı, yıktı geçti Kasımpaşa'yı. Hızlı oyun, tempo ve kazanma isteği Fenerbahçe'ye golleri getirdi. Giuliano gol krallığına koşuyor. Bağırıyor 'ben golcüyüm' diye adeta. Gol kralı olur mu olmaz mı bilmem ama Alex ile kıyaslanmalar başlamak üzere; Hangisi daha iyi? Giuliano mu Alex mi? Parantez açmadan belirteyim forvetsiz Fenerbahçe ligin en fazla gol atan takımı. Aykut Kocaman kazandı Fenerbahçe'den önce. Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Başakşehir'e 'asla yalnız yürütmeyiz' sizi dedi Kocaman.
Emre Bol: Yeni efsane doğuyor
Aykut Kocaman'ın öğrencileri gövde gösterisi yaptı desek yeridir. Maçın başından sonuna pres yapan, top kapan, rakibine adeta göz açtırmayan Fenerbahçeli oyuncular, bu galibiyetle, "Şampiyonluk adayıyım" dedi.
Önemli olan atılan goller ve alınan galibiyet değildi. Esas önemlisi sahada oynanan futboldu. Galip gelinen maçlarda dahi hep eleştirdik sarı- lacivertlileri...
Bunun nedeni sahadaki kıvamsız futboldu. Ama dünkü yakışıklı oyun eminim bütün Fenerbahçeli taraftarları şampiyonluk için umutlanmıştır.
İki forvet Soldado ve Fernandao sakat, diğer forvet Janssen cezalı, Van Persie ise "kafadan" sakat! Golcülerden biri dahi sahada olabilseydi özellikle ilk yarıda tarihi bir skor ortaya çıkabilirdi.
Dün gece 3. bölgede oynayan neredeyse bütün futbolcuların golü yapabilmeleri için kaleyi cepheden görmeleri gerekiyor. Kanattan yapılan ortalarda topu kaleye "dürtememelerin" esas nedeni bu.
Forvet oyuncuları bu toplara daha alışkın olduğu için kanat ortalarını kolay gole çeviriyor. Guiliano gerçekten özel bir futbolcu... Bu kadar yüksek konsantrasyonla oyunun her daim içerisinde olabilmek hakikaten kolay değil. Neredeyse bütün hücum aksiyonlarının içinde hep o var. Ya hücumu başlatıyor, ya istasyon oluyor ya da bitiriyor.
Ceza sahası oyuncusu
Alex gibi ceza sahası dışı değil ceza sahası içi oyuncusu... O yüzden ikisini bu anlamda karşılaştırmamak lazım.
Lakin son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle bir Alex etkisi yaptığını görüyoruz. Yeni bir efsane doğuyor. Peki takımda sıkıntılar yok mu? Elbette var...
Mehmet Topal ve Josef dönen topları presle aldılar ama çok pas hatası yaptılar. Aykut Kocaman'ın en azından birinin yerine ayağı daha düzgün bir oyuncu monte etmesi gerekiyor.
Her rakip bu kadar pas hatasını affetmez. Pozisyona giremiyor diye eleştirilen Fenerbahçe'nin şu anda ligin en çok gol atan (30) takımı olduğunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'yi geriye götürmek için algı yapanlara duyurulur!
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