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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Usta kalemler Giuliano'yu yazdı

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    Usta kalemler Giuliano'yu yazdı

    Ertem Şener: Alex'e kardeş geliyor!

    Fenerbahçe golcüsüz de kazanır. Fenerbahçe gibi bir takımın 'golcüsü yok' demek bahane olmaz, olmamalı. Elinde Giuliano, Aatıf, Alper, Valbuena gibi gole dönük isimler varken bu bahanelere sığınmak Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmaz. Avrupanın önde gelen takımları zaman zaman değil çoğu zaman böyle oynuyor. Futbolda günümüzün kuralı bu. Savunmasından, ön liberosuna, orta sahasına, forvet arkasına kadar herkes gol atabilmeli. Hatta büyük takım değil küçük takımlar da böyle sistemleri deniyor. Sezona amatör takım gibi başlayan ve devam eden, gol atamayan Avrupa'nın en kötü takımlarından biri gösterilen İtalya Seri A ekibi Benevento bile kalecisi ile muhteşem gol bulmadı mı dün?

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