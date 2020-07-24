Ünlü yorumcudan flaş sözler! "Satın hepsini"

2019/2020 Cemil Usta Sezonu bu hafta oynanacak mücadelelerle resmen sona erecek. 33. haftada şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, bu sevinci ilk kez tadarken, başkent ekibi MKE Ankaragücü lige ilk veda eden ekip olmuştu. Ligin 3 dev kulübün olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise şampiyonluk yarışının içine dahi girememişti. Bu durum birçok futbol otoritesinin dikkatini çekerken Gürcan Bilgiç konuyla alakalı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
24 Temmuz 2020 Cuma 10:10
Güncelleme: 24.07.2020 10:10
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Süper Lig'de perde bu hafta oynanacak mücadelelerle resmen kapanıyor. Medipol Başakşehir bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, lige ilk veda eden takım başkent ekibi MKE Ankaragücü olmuştu.
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Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluktan bu kadar uzak bir tablo çizmesinin ve yarışa dahi girememesinin nedenleri neler?
Fotomaç gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, ligin sonuna gelinirken, bu durumun nedenlerine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
Her dönem yazarım, yine tekrarlayayım. Daum ile yaptığımız bir sohbette, "Türkiye'de yöneticiler transferi forvet almak zannediyorlar" demişti. Burada yönetici kelimesini, "taraftar" olarak da yorumlayabilirsiniz.
Yeni sezon öncesinde de eğer tv yayınlarını seyrediyorsanız, her yorumcunun "Bir golcü lazım" dediğini de duyup, mutlak hak vermişsinizdir. Bu "golcü" denilen oyuncudan herhalde o kadar çok var ki, herkes istiyor. Bulduklarını sanıp alıyor. Sonra da "İyi bir santrafor bulamadılar" diye eleştiriliyorlar.