Ünlü yorumcudan flaş sözler! "Satın hepsini"

Yeni sezon öncesinde de eğer tv yayınlarını seyrediyorsanız, her yorumcunun "Bir golcü lazım" dediğini de duyup, mutlak hak vermişsinizdir. Bu "golcü" denilen oyuncudan herhalde o kadar çok var ki, herkes istiyor. Bulduklarını sanıp alıyor. Sonra da "İyi bir santrafor bulamadılar" diye eleştiriliyorlar.