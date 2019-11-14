Ünlü yorumcudan flaş sözler! 'Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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Ünlü yorumcudan flaş sözler! "Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor"

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan programda çarpıcı yorumlarda bulundu. Çakar, Fenerbahçe'ye operasyon yapıldığını belirtirken, Trabzonspor'un Alanyaspor karşılaşmasını da değerlendirdi. İşte Çakar'ın çok konuşulacak o sözleri...

14 Kasım 2019 Perşembe 12:21
Ünlü yorumcudan flaş sözler! Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor

BU HAKEMLİK KATLİAMIDIR
Abdülkadir Parmak'a verilen kırmızı kart kesinlikle yanlıştı. Abdülkadir'in niyeti topla oynamak. Topa değiyor ve sonrasında rakibe temas ediyor. Hakem çat diye kırmızı gösteriyor. Abdülkadir'in kartı hakem katliamıdır.

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Ünlü yorumcudan flaş sözler! Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor

3 KERE ATILMASI GEREKİYOR
Sonra Pereira'yı atamadı. Pereira'nın 3 kez atılması gerekiyor. Nwakaeme'ye kartı gösteriyorsun, sonra sana bağırıyor ve kafa vurur gibi yapıyor. Sen görmezden geliyorsun.

Ünlü yorumcudan flaş sözler! Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor

SON DERECE VASIFSIZDI
Uilenberg kimdir ya? Galatasaray-Real Madrid maçını hatırlayın. Maçın 18. dakikasında Nzonzi rakibe faul yapıyor. Hakem devam diyor sonra uyarılıyor. İşte bu doğru.

Ünlü yorumcudan flaş sözler! Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor

Uilenberg ne anlatıyor? Uilenberg son derece vasıfsız bir hakemdi, benim yancımdı. Uilenberg her ay 80 bin TL alıyor. Bunu alan Uilenberg, hakemi kollamak için olayları sulandırıyor. Kimdir arkadaş bu adam?

Ünlü yorumcudan flaş sözler! Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor

NEDEN MAÇ VERİLMEDİ?
Merkez Hakem Kurulu Uilenberg ile değil, FIFA'nın kuralları ile iş yapar. Fenerbahçe'nin her puan kaybettiği maçtan sonra hakemin bir hafta sonra göreve verilmesi...

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