Ünlü yorumcudan flaş sözler! "Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor"
Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan programda çarpıcı yorumlarda bulundu. Çakar, Fenerbahçe'ye operasyon yapıldığını belirtirken, Trabzonspor'un Alanyaspor karşılaşmasını da değerlendirdi. İşte Çakar'ın çok konuşulacak o sözleri...
14 Kasım 2019 Perşembe 12:21
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BU HAKEMLİK KATLİAMIDIR Abdülkadir Parmak'a verilen kırmızı kart kesinlikle yanlıştı. Abdülkadir'in niyeti topla oynamak. Topa değiyor ve sonrasında rakibe temas ediyor. Hakem çat diye kırmızı gösteriyor. Abdülkadir'in kartı hakem katliamıdır.
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3 KERE ATILMASI GEREKİYOR Sonra Pereira'yı atamadı. Pereira'nın 3 kez atılması gerekiyor. Nwakaeme'ye kartı gösteriyorsun, sonra sana bağırıyor ve kafa vurur gibi yapıyor. Sen görmezden geliyorsun.
SON DERECE VASIFSIZDI Uilenberg kimdir ya? Galatasaray-RealMadrid maçını hatırlayın. Maçın 18. dakikasında Nzonzi rakibe faul yapıyor. Hakem devam diyor sonra uyarılıyor. İşte bu doğru.
Uilenberg ne anlatıyor? Uilenberg son derece vasıfsız bir hakemdi, benim yancımdı. Uilenberg her ay 80 bin TL alıyor. Bunu alan Uilenberg, hakemi kollamak için olayları sulandırıyor. Kimdir arkadaş bu adam?
NEDEN MAÇ VERİLMEDİ? Merkez Hakem Kurulu Uilenberg ile değil, FIFA'nın kuralları ile iş yapar. Fenerbahçe'nin her puan kaybettiği maçtan sonra hakemin bir hafta sonra göreve verilmesi...