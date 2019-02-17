Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi - Fotomaç
17 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi. İşte o yorumlar;
17 Şubat 2019 Pazar 09:26 Güncelleme: 17.02.2019 09:26
Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR

Gün geçmiyor ki VAR uygulaması, Türk futbolunda büyük tartışmalara yol açmasın.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Dün gece de bazı kararlar VAR'a rağmen çok tartışılır. İlki Skrtel'in Zuta'ya yaptığı hamle. Fırat Aydınus, avantaja bırakıyor, pozisyon sonuçlanınca da Skrtel'e sarı kartı veriyor.

Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Fakat pozisyona bakıyoruz ki Skrtel ayaklar yukarıda, çift bacak atlamış ve Konyalı oyuncununkaval kemiğine teması var.

Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

'Herhalde VAR hakemi çağırıp attıracak' diyoruz. Tık yok! Ve Skrtel sahada kalıyor.

Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Ardından bir yan topta Konyalı Zuta, Jailson'u suratından itiyor. Ne Jailson ne de kendisi topa vuramıyorlar. Bu sefer VAR hakemi Fırat'ı videoya çağırıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN