Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi - Fotomaç
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Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi
Ünlü yazarlar Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi
Spor yazarları, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi. İşte o yorumlar;
17 Şubat 2019 Pazar 09:26
Güncelleme: 17.02.2019 09:26
AHMET ÇAKAR
Gün geçmiyor ki VAR uygulaması, Türk futbolunda büyük tartışmalara yol açmasın.
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Dün gece de bazı kararlar VAR'a rağmen çok tartışılır. İlki Skrtel'in Zuta'ya yaptığı hamle. Fırat Aydınus, avantaja bırakıyor, pozisyon sonuçlanınca da Skrtel'e sarı kartı veriyor.
Fakat pozisyona bakıyoruz ki Skrtel ayaklar yukarıda, çift bacak atlamış ve Konyalı oyuncununkaval kemiğine teması var.
'Herhalde VAR hakemi çağırıp attıracak' diyoruz. Tık yok! Ve Skrtel sahada kalıyor.
Ardından bir yan topta Konyalı Zuta, Jailson'u suratından itiyor. Ne Jailson ne de kendisi topa vuramıyorlar. Bu sefer VAR hakemi Fırat'ı videoya çağırıyor.