Ümit Özat'tan Ali Koç'a flaş çıkış: Adama gülerler!
Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Ümit Özat, flaş açıklamalarda bulundu. Bir gün Fenerbahçe'de teknik direktör olmak istediğini dile getiren Özat, başkan Ali Koç'a da flaş bir göndermede bulundu.
"BİR GÜN FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRACAĞIM"
Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerin her birinin değerli kişiler olduğunu vurgulayan 43 yaşındaki teknik direktör, "Benim kimseden bu konuda bir beklentim yok. Bu ten bu canda olduğu sürece bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağım ama bugün değil. Hayırlıysa olsun, değilse olmasın. Fenerbahçe teknik direktörülüğü için ismimin geçmesi gibi bir beklentim yok. İsmi geçen herkes değerli arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'ten lisansının çıkmamasına karşın tecrübe edinerek döndüğünü aktaran Özat, "Spor kültürü yüksek olan bir ülke. Neticede Yugoslavya'dan ayrılan bir ülke. Türkiye'deki rakamlara bakınca çok daha ucuza oynayan çok daha yetenekli oyuncular gördük. Bunun için bizim adımıza bir avantaj oldu. Neticede kötü tecrübenin de iyi tecrübenin de size faydası olur. Güzel bir tecrübeydi inşallah bu faydalarını ilerde görürüz." değerlendirmesinde bulundu.