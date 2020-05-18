Ümit Özat'tan Ali Koç'a flaş çıkış: Adama gülerler! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Ümit Özat'tan Ali Koç'a flaş çıkış: Adama gülerler!

Ümit Özat'tan Ali Koç'a flaş çıkış: Adama gülerler!

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Ümit Özat, flaş açıklamalarda bulundu. Bir gün Fenerbahçe'de teknik direktör olmak istediğini dile getiren Özat, başkan Ali Koç'a da flaş bir göndermede bulundu.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:28
Ümit Özat'tan Ali Koç'a flaş çıkış: Adama gülerler!

Teknik direktör Ümit Özat, bir gün mutlaka Fenerbahçeyi çalıştıracağına inandığını söyledi. Bosna Hersek'ten, kulübünün vergi borçları sebebiyle lisansı çıkmadan döndüğünü belirten eski Fenerbahçeli futbolcu, açıklamalarda bulundu.

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Ümit Özat'tan Ali Koç'a flaş çıkış: Adama gülerler!

"BİR GÜN FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRACAĞIM"

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerin her birinin değerli kişiler olduğunu vurgulayan 43 yaşındaki teknik direktör, "Benim kimseden bu konuda bir beklentim yok. Bu ten bu canda olduğu sürece bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağım ama bugün değil. Hayırlıysa olsun, değilse olmasın. Fenerbahçe teknik direktörülüğü için ismimin geçmesi gibi bir beklentim yok. İsmi geçen herkes değerli arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a flaş çıkış: Adama gülerler!

Fenerbahçe'deki sorunun teknik direktör olmadığını dile getiren Özat, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'de kimler kimler görev yaptı, bu ismi geçenler neden yapmasınlar. Fenerbahçe'de problem teknik direktör problemi değil. Fenerbahçe doğru bir yapılanma yapması lazım."

Ümit Özat'tan Ali Koç'a flaş çıkış: Adama gülerler!

"BU ERSUN YANAL'IN ACİZLİĞİDİR"

"Hep söylüyorum; sen 32 yaşında gönderdiğin Emre Belözoğlu'nu 39 yaşında tekrar aldın. Bu Ersun Yanal'ın acizliğidir. Ersun Yanal'ın lider vasfı olmadığı için Emre'nin liderliğiyle bunu kapatmaya çalıştı."

Ümit Özat'tan Ali Koç'a flaş çıkış: Adama gülerler!

Bosna Hersek'ten lisansının çıkmamasına karşın tecrübe edinerek döndüğünü aktaran Özat, "Spor kültürü yüksek olan bir ülke. Neticede Yugoslavya'dan ayrılan bir ülke. Türkiye'deki rakamlara bakınca çok daha ucuza oynayan çok daha yetenekli oyuncular gördük. Bunun için bizim adımıza bir avantaj oldu. Neticede kötü tecrübenin de iyi tecrübenin de size faydası olur. Güzel bir tecrübeydi inşallah bu faydalarını ilerde görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

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