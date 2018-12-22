UEFAdan Fenerbahçeye 2 yıl men! - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 2 yıl men!

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un açıkladığı gibi 'isteyerek' Finansal Fair-Play kurallarına uymazsa, ağır cezalarla karşı karşıya gelecek.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 11:22:30 Güncelleme: 11:46:32
UEFAdan Fenerbahçeye 2 yıl men!

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un "Gerekirse gözümüzü karartıp şampiyon olacak kadroyu kurarak Avrupa'ya gitmeyiz. Zaten FFP'ye uymamız zor" sözlerinin ardından UEFA Finansal kurallarına uyma ile futbolcu transfer etme arasında seçim yapacağı bir sürece giriyor.

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UEFAdan Fenerbahçeye 2 yıl men!

Anlaşmanın ihlali durumunda UEFA, böylece sarı-lacivertlileri en kötü senaryoda Avrupa kupalarından birkaç yıl men edilebilir.

UEFAdan Fenerbahçeye 2 yıl men!

Fenerbahçe'ye men cezası gelmesi halinde bu ceza, önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupa'ya katılım hakkı kazandığı zaman uygulanacak.

UEFAdan Fenerbahçeye 2 yıl men!

UEFA ile anlaşması 2020'de bitecek F.Bahçe, şartları yerine getiremezse 2020 sonrasındaki birkaç sezon içinde Avrupa kupalarına katılması halinde bir ya da birkaç sezon men uygulanabilir.

UEFAdan Fenerbahçeye 2 yıl men!

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