Twitter'ın galibi belli oldu! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?
2020 yılında spor kulüpleri sosyal medya paylaşımlarıyla büyük başarılara imza atmış ve gerek taraftarlarına, gerekse sporseverlere keyifli anlar yaşatmıştı. Kimi zaman tartışmalara neden olan paylaşımlar, kimi zaman yerini dostluğa ve barışa bırakmıştı. DeporFinanzas, 2020 yılında dünya kulüplerinin sosyal medya etkileşimlerini ele aldı ve ilk 10 sırayı açıkladı. Listede Fenerbahçe ve Galatasaray da yer alırken, taraftar hangi takımın daha çok etkileşim aldığını merak etmeye başladı. İşte içinde Real Madrid, Liverpool, LA Lakes gibi spor kulüplerinin de bulunduğu o liste ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın listedeki yeri...
01 Ocak 2021 Cuma 20:31, Güncelleme 01.01.2021 20:44
Twitter'ın galibi belli oldu! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?