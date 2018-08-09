"Turu geçebilecek kalite var mı?"

ÖMER ÜRÜNDÜL: TELAFİ EDİLEBİLİR

Bugüne kadar yaşadığım deneyimlere göre kendinden daha zayıf bir ekip olsa bile deplasmanda 1-0 yenilmek çok önemli bir dezavantajdır. Çünkü rakip bu avantajda takım savunmasına öncelik tanır ve 1 gol atmak peşine düşer. 2-0 yenik duruma düşse dahi 1 gol atarsa turu geçeceği için direncini ve moralini kaybetmez. Fiziksel ve oyun anlayışı olarak gördük ki Benfica, Fenerbahçe'den daha iyi durumda. Onun için telafi edilebilir bir skor olmakla birlikte Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Bu yüzden en büyük görev taraftara düşüyor.