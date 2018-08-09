"Turu geçebilecek kalite var mı?"
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Benfica'ya 1-0 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de oynayacağı rövanş için umutlarını korudu. Zorlu Lizbon deplasmanında özellikle hücum bölgesinde yaşanan sorun göze çarparken Sabah Spor yazarları 50 bin taraftarının desteğiyle çıkacağı maçta sarı-lacivertlilerin tur şansını değerlendird.
GÜRCAN BİLGİÇ: SANTRFOR ŞART
Santrforsuz oynanacak bir maçta Benfica karşısında gol yemeden maçı tamamlamak kolay değil. Bu nedenle çok dikkatli olmaları gereken ve birden fazla gole ihtiyaçları olduğu bir maç oynayacaklar. Kadro tecrübesine bu kez Kadıköy'ün atmosferi eklenecek. Benfica takımı şaşıracağı gibi, 3-4 sezondur arkasında seyirci göremeyen Fenerbahçeli futbolcular da aynı şaşkınlığı yaşayacaklardır. Ne yapıp edip Soldado'nun bu takıma girmesi, form durumuna baktığımız zaman da Valbuena'nın yeniden hamle oyuncusu olması gerekiyor. Elbette takım kalitesinin yükselmesi lazım ama Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı şu anda bir santrfor transferidir.
AHMET ÇAKAR: BENFİCA TURA YAKIN
Skora baktığımızda asla kötü sonuç diyemem. Fenerbahçe 50 bin seyircisi önünde, Kadıköy atmosferinde turu geçebilecek matematiğe sahip. Ama turu geçebilecek kaliteye sahip mi, emin değilim. Benfica bazı oyuncularını kaybetmiş ve eski gücünde olmamasına rağmen Lizbon'da Fenerbahçe karşısında fizik, çabukluk ve kalite olarak daha önde olduğunu gösterdi. Fenerbahçe'nin Lizbon'da yaptığı sadece iyi bir savunmaydı. Hepsi bu! Ama İstanbul'da kazanmak zorundalar. Üstelik bir gol yediklerinde en az 3 atmak zorundalar. Sonuçta İstanbul'daki maçta Benfica'yı turu geçmeye daha yakın görüyorum.
LEVENT TÜZEMEN: BARIŞ 11'DE OLMALI
Fenerbahçe taraftarı tribünleri doldurur ve rakibi telaşlandıracak tezahüratlar yaparsa Fenerbahçe tur şansını elde eder. Çünkü Cocu'nun öğrencilerinin coşkulu oyun için tribün desteğine ihtiyacı var. Benfica'nın ikinci yarı iyi oynamasının nedeni, taraftarıyla birlikte oluşturduğu baskıydı. Oysa Fenerbahçe ilk yarıda hücuma çıkma konusunda iyi organize olmuş ama final yollarında sonuca gidememişti. Ayew'in oynayacağını düşünürsek daha güçlü, etkili bir Fenerbahçe izleriz. Ayrıca Cocu'nun Barış'ı ilk 11'de başlatması gerekir. Neden mi? Fenerbahçe hiç şut atmadı. Barış bu özelliğiyle Fenerbahçe'nin hücumda zenginlik yaratmasını sağlar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: TELAFİ EDİLEBİLİR
Bugüne kadar yaşadığım deneyimlere göre kendinden daha zayıf bir ekip olsa bile deplasmanda 1-0 yenilmek çok önemli bir dezavantajdır. Çünkü rakip bu avantajda takım savunmasına öncelik tanır ve 1 gol atmak peşine düşer. 2-0 yenik duruma düşse dahi 1 gol atarsa turu geçeceği için direncini ve moralini kaybetmez. Fiziksel ve oyun anlayışı olarak gördük ki Benfica, Fenerbahçe'den daha iyi durumda. Onun için telafi edilebilir bir skor olmakla birlikte Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Bu yüzden en büyük görev taraftara düşüyor.
METİN TEKİN: HER SONUCA AÇIK
Avrupa kupalarında 1-0 hiç kolay bir skor değil. Ayrıca Lizbon'daki maçta Fenerbahçe'nin nasıl hücum edeceği konusunda hiç ipucu alamadık, bu nedenle rövanş için bir öngörüde bulunmak gerçekten zor. Ama şunu unutmayalım ki Kadıköy'deki atmosfer başka. Geçen sezon öyle olmasa da bu sezonun taraftar desteği açısından farklı geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin işi çok zor ama ortada geçeceğini düşündüğüm karşılaşma her sonuca açık.