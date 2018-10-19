Turgay Altay Kocamanın yakın akrabası çıktı! - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Turgay Altay Kocaman'ın yakın akrabası çıktı!

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde görevine son verilen isimlerden Turgay Altay, Aykut Kocaman'ın yakın akrabası çıktı.
    19 Ekim 2018 Cuma, 09:34:56 Güncelleme: 09:37:33
    Turgay Altay Kocamanın yakın akrabası çıktı!

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç üç antrenörün görevine son vermişti.

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    Turgay Altay Kocamanın yakın akrabası çıktı!

    Bu üç antrenörden biri olan ve bilgi sızdırmakla suçlanan isimlerden Turgay Altay, Aykut Kocaman'ın yakın akrabası çıktı.

    Turgay Altay Kocamanın yakın akrabası çıktı!

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde görevine son verilen isimlerden Turgay Altay, Aykut Kocaman'ın yakın akrabası çıktı.

    Turgay Altay Kocamanın yakın akrabası çıktı!

    AYKUT KOCAMAN'IN ANALİSTİ

    Uzun yıllardır Aykut Kocaman ile birlikte çalışan Altay, başarılı teknik adamın analisti olarak görev yapıyordu.

    Turgay Altay Kocamanın yakın akrabası çıktı!

    Antrenör ekibinin en önemli isimlerinden olan Altay aynı zamanda Aykut Kocaman'ın yakın akrabalarından biri.

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