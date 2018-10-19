Turgay Altay Kocamanın yakın akrabası çıktı! - Galeri - Fotomaç
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Turgay Altay Kocaman'ın yakın akrabası çıktı!
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde görevine son verilen isimlerden Turgay Altay, Aykut Kocaman'ın yakın akrabası çıktı.
19 Ekim 2018 Cuma, 09:34:56
Güncelleme: 09:37:33
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç üç antrenörün görevine son vermişti.
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Bu üç antrenörden biri olan ve bilgi sızdırmakla suçlanan isimlerden Turgay Altay, Aykut Kocaman'ın yakın akrabası çıktı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde görevine son verilen isimlerden Turgay Altay, Aykut Kocaman'ın yakın akrabası çıktı.
AYKUT KOCAMAN'IN ANALİSTİ
Uzun yıllardır Aykut Kocaman ile birlikte çalışan Altay, başarılı teknik adamın analisti olarak görev yapıyordu.
Antrenör ekibinin en önemli isimlerinden olan Altay aynı zamanda Aykut Kocaman'ın yakın akrabalarından biri.