Tugay Kerimoğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör konusunda hummalı bir çalışma başladı. Takımın başına geçecek isim konusunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar listedeki isimlerle temaslarını sürdürürken titiz bir operasyon gerçekleştiriyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen ünlü yorumcu Tugay Kerimoğlu'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:05
Güncelleme: 30.05.2020 13:05
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Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi artık son buluyor.
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Uzun bir süredir takımın başına geçecek isim konusunda ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertli kurmayların yakın zamanda temaslarından sonuç alması bekleniyor.
Teknik heyete eski futbolcusu Aurelio'yu getiren sarı-lacivertlilerde gözler tamamen yeni teknik adama çevrildi.
Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'de yapılan görüşmeler sonucu aday sayısı 2'ye kadar düşmüştü.
Sarı-lacivertlilerde teknik adam konusunda son olarak Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleri ön plana çıktı.