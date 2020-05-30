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Tugay Kerimoğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör konusunda hummalı bir çalışma başladı. Takımın başına geçecek isim konusunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar listedeki isimlerle temaslarını sürdürürken titiz bir operasyon gerçekleştiriyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen ünlü yorumcu Tugay Kerimoğlu'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:05 Güncelleme: 30.05.2020 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





