Tugay Kerimoğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Tugay Kerimoğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Tugay Kerimoğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör konusunda hummalı bir çalışma başladı. Takımın başına geçecek isim konusunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar listedeki isimlerle temaslarını sürdürürken titiz bir operasyon gerçekleştiriyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen ünlü yorumcu Tugay Kerimoğlu'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:05 Güncelleme: 30.05.2020 13:05
Tugay Kerimoğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi artık son buluyor.


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Tugay Kerimoğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Uzun bir süredir takımın başına geçecek isim konusunda ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertli kurmayların yakın zamanda temaslarından sonuç alması bekleniyor.

Tugay Kerimoğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Teknik heyete eski futbolcusu Aurelio'yu getiren sarı-lacivertlilerde gözler tamamen yeni teknik adama çevrildi.

Tugay Kerimoğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'de yapılan görüşmeler sonucu aday sayısı 2'ye kadar düşmüştü.

Tugay Kerimoğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Sarı-lacivertlilerde teknik adam konusunda son olarak Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleri ön plana çıktı.

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