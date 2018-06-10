"Transferleri yetersizdi"
"Damien Comolli'nin Liverpool'daki görevine son verilmesinin sebebini, kısaca yaptığı transferlerin yetersiz görülmesiyle açıklayabiliriz. Comolli göreve geldiğinde, Liverpool'un sahibi olan ABD merkezli Fenway Sports Group (FSG) henüz çok yeniydi ve futbol alanında oldukça tecrübesizdi. Comolli de Liverpool'a bir FON şirketi tarafından önerilmişti ve yarattığı izlenim oldukça etkileyiciydi.
Ancak Luis Suarez dışında yaptığı transferler, maliyetleri de göz önünde bulundurduğumuzda yeteri kadar efektif değildi. Andy Carroll, Jordan Henderson, Charlie Adam, Jose Enrique ve Sebastian Coates gibi transferleri, o dönem Liverpool'u uzun vadede yarışmacı kılacak düzeyde değildi. Henderson, halen takımın önemli parçalarından birisi ancak Liverpool, onun da bu düzeye gelmesi için iki sezon bekledi.
Felsefesi ne?
Çok zeki ve iyi bağlantıları olan bir idareci olan Comolli, seçeceği oyuncuları özel bir istatistik sisteminin filtresinden geçiriyor. Özellikle hücum oyuncularını 'pozisyon yaratma' verileriyle seçtiği biliniyor. Charlie Adam, Jordan Henderson ve Stewart Downing, bu konuda bir önceki sezon oldukça yüksek verilere sahip oyunculardı. Ancak bu isimlerin takımdaki diğer futbolcularla, özellikle de Gerrard ve Suarez ile olan uyumları üzerine pek de düşünülmediği yönünde bir izlenim edinildi.
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