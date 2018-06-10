"Transferleri yetersizdi"

Felsefesi ne?

Çok zeki ve iyi bağlantıları olan bir idareci olan Comolli, seçeceği oyuncuları özel bir istatistik sisteminin filtresinden geçiriyor. Özellikle hücum oyuncularını 'pozisyon yaratma' verileriyle seçtiği biliniyor. Charlie Adam, Jordan Henderson ve Stewart Downing, bu konuda bir önceki sezon oldukça yüksek verilere sahip oyunculardı. Ancak bu isimlerin takımdaki diğer futbolcularla, özellikle de Gerrard ve Suarez ile olan uyumları üzerine pek de düşünülmediği yönünde bir izlenim edinildi.