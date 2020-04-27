Transferi yazdılar! Fenerbahçeli yönetici Altay'ı Premier Lig'e gönderiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Transferi yazdılar! Fenerbahçeli yönetici Altay'ı Premier Lig'e gönderiyor

Transferi yazdılar! Fenerbahçeli yönetici Altay'ı Premier Lig'e gönderiyor

Fenerbahçe'de son dakika Altay Bayındır gelişmesi... Sezon başında Süper Lig ekibi Ankaragücü'den sarı lacivertlilere transfer olan Milli eldiven, gösterdiği performansla eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olurken, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çekmiş ve Milli Takım'a dahil edilmişti... Sarı lacivertlilerin genç file bekçisi için, şimdi de olay yaratacak bir iddia geldi; Selahattin Baki kanalıyla Altay, Premier Lig'e gidecek! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
27 Nisan 2020 Pazartesi 12:52 Güncelleme: 27.04.2020 13:06
Transferi yazdılar! Fenerbahçeli yönetici Altay'ı Premier Lig'e gönderiyor

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana takımının vazgeçilmezi olan Altay Bayındır, kısa sürede yakaladığı yükselişi Premier Lig'e transferi ile taçlandırabilir...

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Transferi yazdılar! Fenerbahçeli yönetici Altay'ı Premier Lig'e gönderiyor

Sezon başında Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bedelle transfer edilen 22 yaşındaki eldiven, ilk 11'in değişilmezi olmuştu.

Transferi yazdılar! Fenerbahçeli yönetici Altay'ı Premier Lig'e gönderiyor

Özellikle Volkan Demirel'in yardımcı antrenörlük koltuğuna geçtiği bu sezonda bizzat kendisinden aldığı eğitimlerle gelişimini gösteren Milli eldiven, adını Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine adını yazdırmayı başarmıştı.

Transferi yazdılar! Fenerbahçeli yönetici Altay'ı Premier Lig'e gönderiyor

Sarı lacivertli eldiven, ayrılığına ilişkin yaptığı konuşmada önceliğinin Fenerbahçe'de olduğunu belirtmişti.

Transferi yazdılar! Fenerbahçeli yönetici Altay'ı Premier Lig'e gönderiyor

Altay, "Benim, Fenerbahçe'ye verecek çok şeyim var. Fenerbahçe'de başarılı olmak ve Avrupa'da da takımımla başarılı olmak istiyorum. Her şey zamanı gelince güzel. Ayrılacaksam bile hem kulübümün hem de benim menfaatlerimin örtüşmesi lazım." ifadelerini kullanarak transferi için de açık kapı bırakmıştı.

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