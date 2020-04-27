Transferi yazdılar! Fenerbahçeli yönetici Altay'ı Premier Lig'e gönderiyor

Altay, "Benim, Fenerbahçe'ye verecek çok şeyim var. Fenerbahçe'de başarılı olmak ve Avrupa'da da takımımla başarılı olmak istiyorum. Her şey zamanı gelince güzel. Ayrılacaksam bile hem kulübümün hem de benim menfaatlerimin örtüşmesi lazım." ifadelerini kullanarak transferi için de açık kapı bırakmıştı.