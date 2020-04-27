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Transferi yazdılar! Fenerbahçeli yönetici Altay'ı Premier Lig'e gönderiyor
Fenerbahçe'de son dakika Altay Bayındır gelişmesi... Sezon başında Süper Lig ekibi Ankaragücü'den sarı lacivertlilere transfer olan Milli eldiven, gösterdiği performansla eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olurken, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çekmiş ve Milli Takım'a dahil edilmişti... Sarı lacivertlilerin genç file bekçisi için, şimdi de olay yaratacak bir iddia geldi; Selahattin Baki kanalıyla Altay, Premier Lig'e gidecek! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
27 Nisan 2020 Pazartesi 12:52 Güncelleme: 27.04.2020 13:06
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Altay, "Benim, Fenerbahçe'ye verecek çok şeyim var. Fenerbahçe'de başarılı olmak ve Avrupa'da da takımımla başarılı olmak istiyorum. Her şey zamanı gelince güzel. Ayrılacaksam bile hem kulübümün hem de benim menfaatlerimin örtüşmesi lazım." ifadelerini kullanarak transferi için de açık kapı bırakmıştı.
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