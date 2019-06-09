Transferde sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Transferde sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Gelecek sezon için kadrosunu baştan sonra değiştirme hazırlığındaki Fenerbahçe, bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler oyuncularına gelen her teklifi değerlendirirken, Beşiktaş'tan transfer edilen ve bir türlü bekleneni veremeyen Tolgay Arslan'a sürpriz bir teklif geldi.

9 Haziran 2019 Pazar 13:32
Transferde sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Yaz döneminde 11, ara dönemde 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.

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Transferde sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Sözleşmesi biten 9 oyuncudan Neustadter, Valbuena, Soldado, Şener ve İsmail takımdan ayrıldı.

Transferde sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Skrtel'le görüşmeler sürse de Slovak stoper de adım adım Kadıköy'den uzaklaşıyor...

Transferde sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

"Önceliğim Fenerbahçe" diyen Volkan Demirel'in ise bir sezon daha takımda kalması bekleniyor.

Transferde sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Tolga konusunda son sözü Ersun Yanal söyleyecek.

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