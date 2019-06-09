Transferde sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Gelecek sezon için kadrosunu baştan sonra değiştirme hazırlığındaki Fenerbahçe, bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler oyuncularına gelen her teklifi değerlendirirken, Beşiktaş'tan transfer edilen ve bir türlü bekleneni veremeyen Tolgay Arslan'a sürpriz bir teklif geldi.