Transferde süper takas! Yasin Öztekinin yeni adresi... - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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Transferde süper takas! Yasin Öztekin'in yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı bir başlangıç yapmayı planlayan Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor.

1 Ocak 2019 Salı, 13:41:11 Güncelleme: 13:50:25
Transferde süper takas! Yasin Öztekinin yeni adresi...

Fenerbahçe'de hedef takıma çabuk uyum sağlayabilecek ve Süper Lig'i de tanıyan, çalışkan oyuncu transfer etmek...

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Transferde süper takas! Yasin Öztekinin yeni adresi...

Bu doğrultuda sarı lacivertli ekip, Göztepe'nin en skorer ismi Yasin Öztekin'i transferde bitirmek üzere. İşte detaylar:

Transferde süper takas! Yasin Öztekinin yeni adresi...

Fenerbahçe'ye satmaya hazırlanan İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerden bir de oyuncu talebinde bulundu.

Transferde süper takas! Yasin Öztekinin yeni adresi...

"AATIF'I VER, YASİN'İ AL"
Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kalan Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe'yu, Yasin artı bir miktar para karşılığında kadrosuna dahil etmeye çalışan sarı-kırmızılıların olumlu yanıt aldığı bildirildi.

Transferde süper takas! Yasin Öztekinin yeni adresi...

Aatıf'ın da artık sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşündüğü ve transferin büyük ölçüde sonuçlanacağı ifade edildi.

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