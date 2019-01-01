Transferde süper takas! Yasin Öztekin'in yeni adresi...
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı bir başlangıç yapmayı planlayan Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor.
1 Ocak 2019 Salı, 13:41:11
Güncelleme: 13:50:25
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Fenerbahçe'de hedef takıma çabuk uyum sağlayabilecek ve Süper Lig'i de tanıyan, çalışkan oyuncu transfer etmek...
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Bu doğrultuda sarı lacivertli ekip, Göztepe'nin en skorer ismi Yasin Öztekin'i transferde bitirmek üzere. İşte detaylar:
Fenerbahçe'ye satmaya hazırlanan İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerden bir de oyuncu talebinde bulundu.
"AATIF'I VER, YASİN'İ AL" Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kalan Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe'yu, Yasin artı bir miktar para karşılığında kadrosuna dahil etmeye çalışan sarı-kırmızılıların olumlu yanıt aldığı bildirildi.
Aatıf'ın da artık sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşündüğü ve transferin büyük ölçüde sonuçlanacağı ifade edildi.