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Transferde ilk hedef o!
Bu sezon forvet rotasyonundan istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 22:37:30
Güncelleme: 07:55:29
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
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Teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte tecrübeli hocadan gelen rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlerde öncelik stoper ve forvet transferi.
Bu sezon forvet rotasyonundan istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de sezon başında Leicester City'den kiralanan Islam Slimani, çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.
İspanyol golcü Roberto Soldado ise bu sezon yalnızca 10 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.
Golcü oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray derbisinde 6 maç ceza almış ve uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.