Resmi teklif duyuruldu! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Resmi teklif duyuruldu! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, yeşil sahaların ardından transferde de rakip oldu... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlamalarını yapan iki takım için, Yunanistan'da dev bir transfer savaşına başlandığı yazıldı! İşte o haber ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Nisan 2020 Perşembe 15:56 Güncelleme: 30.04.2020 16:56
Transferde flaş hamle! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'den resmi teklif...

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki dev rekabet, yeşil sahaların ardından transfer piyasasına taşındı...

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Transferde flaş hamle! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'den resmi teklif...

GALATSARAY YENİDEN YAPILANIYOR

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile beraber yaptığı görüşmelerde gelecek sezon için 'revizyon' istediğini aktarmıştı.

Transferde flaş hamle! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'den resmi teklif...

Sarı kırmızılı kulübün hocası, özellikle 30 yaşı geçmiş isimlerin, takıma katkıda bulunmadığı taktirde gönderilmesinden yana olduğunu dile getirmişti.

Transferde flaş hamle! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'den resmi teklif...

Bu kararla beraber Fatih Terim, gelecek ve gönderilecek isimlerin listesini yönetime sundu.

Transferde flaş hamle! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'den resmi teklif...

Corona virüsü nedeniyle yaşanan mali krizden dolayı Galatasaray yönetimi, Terim'den maliyeti uygun isimleri talep ederken, sarı kırmızılı hocanın listesini buna göre yaptığı belirtildi.

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