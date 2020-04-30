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Resmi teklif duyuruldu! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, yeşil sahaların ardından transferde de rakip oldu... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlamalarını yapan iki takım için, Yunanistan'da dev bir transfer savaşına başlandığı yazıldı! İşte o haber ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

30 Nisan 2020 Perşembe 15:56 Güncelleme: 30.04.2020 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





