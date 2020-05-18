Transfer için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye 18'lik golcü - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Transfer için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye 18'lik golcü

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanmasını planlayan sarı lacivertlilerin, Bucaspor forması giyen Barış Sungur için resmi transfer teklifi yaptığı açıklandı. İşte o rakam ve detaylar...
18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:30 Güncelleme: 18.05.2020 16:45
Transfer için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye 18'lik golcü

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, genç golcü Barış Sungur için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.

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Transfer için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye 18'lik golcü

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Bucaspor altyapısında yetişip şimdiden Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur için birçok teklif aldıklarını ifade etti.

Transfer için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye 18'lik golcü

Süper Lig'den 6, TFF 1'inci Lig'den ise 1 takımın Barış'ı istediğini dile getiren Başkan Aktaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Transfer için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye 18'lik golcü

"Kulüplerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ile de bir görüşmemiz oldu. Teklifleri değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Transfer için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye 18'lik golcü

BUCASPOR 500 BİN EURO İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin Barış Sungur için 500 bin Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

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