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Transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in 3 yıldızı Fenerbahçe'ye...
Süper Lig'de iç sahada oynadığı maçlarda oldukça başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, deplasmanlarda ise aynı grafiği çizememişti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ise yönetimle yaptığı toplantıda ocak ayında transfer istediği öncelikli mevkileri açıklamıştı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda harekete geçti ve Fenerbahçe'yi sezon sonunda şampiyon yapabilmek için Süper Lig'in 3 yıldızına kancayı taktı. Comolli ayrıca yıldız futbolcuların transferinde herhangi bir sorun yaşamamak içinde tüm planları hazırladı. İşte detaylar...
10 Aralık 2019 Salı 07:32
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Süper Lig'de iyi bir sezon başlangıcına imza atan ancak daha sonra deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini bekliyor.
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Sarı-lacivertli takım bilindiği gibi ligde son olarak sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-2'lik skorla yenmiş ancak yenilen goller defans için alarm vermişti.
Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe, ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor...
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, transfere ihtiyacı olan bölgeleri belirledi ve bu isteklerini yönetime de yapılan toplantıda iletti.
Ersun Yanal'ın istediği üzerine sarı-lacivertli yönetim de ara transfer dönemi için bütçe ayrılmasına karar verdi.