Transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in 3 yıldızı Fenerbahçe'ye...

Süper Lig'de iç sahada oynadığı maçlarda oldukça başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, deplasmanlarda ise aynı grafiği çizememişti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ise yönetimle yaptığı toplantıda ocak ayında transfer istediği öncelikli mevkileri açıklamıştı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda harekete geçti ve Fenerbahçe'yi sezon sonunda şampiyon yapabilmek için Süper Lig'in 3 yıldızına kancayı taktı. Comolli ayrıca yıldız futbolcuların transferinde herhangi bir sorun yaşamamak içinde tüm planları hazırladı. İşte detaylar...

10 Aralık 2019 Salı 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





