Transfer bombaları patladı! 3 yıldız İstanbul'a - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Transfer bombaları patladı! 3 yıldız İstanbul'a

Transfer bombaları patladı! 3 yıldız İstanbul'a

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig ekipleri çalışmalarına hız vermişti. Fenerbahçe bu ekipler arasında öne çıkan takımlar arasında yer alırken, listesindeki yıldızlar için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar, transferde somut adımları attı ve temas halinde olduğu 3 yıldızı imza aşamasına getirdi. Fenerbahçe ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 3 ismi birden İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
3 Ocak 2020 Cuma 07:33
Transfer bombaları patladı! 3 yıldız İstanbul'a

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerde beklenen oldu ve bir süredir üzerinde çalışılan yıldızlarla artık iş sadece imzaya kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer bombaları patladı! 3 yıldız İstanbul'a

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 17. sırada bitirerek, devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde tamamladı.

Transfer bombaları patladı! 3 yıldız İstanbul'a

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim hataya yer vermek istemezken, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeler belirlenmişti.

Transfer bombaları patladı! 3 yıldız İstanbul'a

Ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de deviren Kanarya, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönerek moral depolamıştı ve üst üste alınan bu galibiyetler camiayı havaya soktu.

Transfer bombaları patladı! 3 yıldız İstanbul'a

Taraftarla birlikte şampiyonluğa kenetlenen Fenerbahçe'de bir süredir transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyordu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN