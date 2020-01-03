Transfer bombaları patladı! 3 yıldız İstanbul'a

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig ekipleri çalışmalarına hız vermişti. Fenerbahçe bu ekipler arasında öne çıkan takımlar arasında yer alırken, listesindeki yıldızlar için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar, transferde somut adımları attı ve temas halinde olduğu 3 yıldızı imza aşamasına getirdi. Fenerbahçe ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 3 ismi birden İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

3 Ocak 2020 Cuma 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





