Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig ekipleri çalışmalarına hız vermişti. Fenerbahçe bu ekipler arasında öne çıkan takımlar arasında yer alırken, listesindeki yıldızlar için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar, transferde somut adımları attı ve temas halinde olduğu 3 yıldızı imza aşamasına getirdi. Fenerbahçe ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 3 ismi birden İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
3 Ocak 2020 Cuma 07:33
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Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerde beklenen oldu ve bir süredir üzerinde çalışılan yıldızlarla artık iş sadece imzaya kaldı.
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Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 17. sırada bitirerek, devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde tamamladı.
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim hataya yer vermek istemezken, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeler belirlenmişti.
Ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de deviren Kanarya, zorlu ÇaykurRizespor deplasmanından 3 puanla dönerek moral depolamıştı ve üst üste alınan bu galibiyetler camiayı havaya soktu.
Taraftarla birlikte şampiyonluğa kenetlenen Fenerbahçe'de bir süredir transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyordu.