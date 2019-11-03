Transfer basına sızdı! İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki

Devre arası transfer döneminde savunma hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe, şimdiden arayışlara başlarken özellikle sol bek transferi için yoğun çaba sarf ediliyordu. Yönetimin bu bölge ile ilgili listesindeki isimlerle yavaş yavaş temasa geçeceği bildirilmişti. Ve o hamlenin geldiği, Fenerbahçe'nin sol beke kimi düşündüğü basına da sızdı. İşte sarı lacivertlilerin 3 numaralı bölgeye yapacağı transferin ayrıntıları...