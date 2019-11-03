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Transfer basına sızdı! İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki
Devre arası transfer döneminde savunma hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe, şimdiden arayışlara başlarken özellikle sol bek transferi için yoğun çaba sarf ediliyordu. Yönetimin bu bölge ile ilgili listesindeki isimlerle yavaş yavaş temasa geçeceği bildirilmişti. Ve o hamlenin geldiği, Fenerbahçe'nin sol beke kimi düşündüğü basına da sızdı. İşte sarı lacivertlilerin 3 numaralı bölgeye yapacağı transferin ayrıntıları...
3 Kasım 2019 Pazar 10:44
Güncelleme: 03.11.2019 10:52
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Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin devre arası transfer için şimdiden düğmeye bastığı ortaya çıktı.
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Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan Aleksandar Kolarov'un transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı lacivertlilerde sol bek mevkisinde görev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu.
Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık sonrası büyük sıkıntı çeken sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal asıl mevkisi sağ bek olan Nabil Dirar'a sol tarafta şans vermişti.
İtalya'da çıkan, Kolarov'un Roma ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı haberleri üzerine sarı lacivertliler başka isimle ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi.
Sakatlıklar nedeniyle geride kalan haftalarda sol bekte sorun yaşayan sarı lacivertlilerin bu mevki için transfer edeceği isim basına sızdı.