Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

DERBİDE 'ÇOK PAS' PLANI OLACAK MI?

Her iki takımın da usta ayakları ve teknik kapasitesi yüksek oyuncuları, takımlarının ligin zirvesinden kopmamasını sağlarken, takım bütünlüğü ve taktiksel başarıları da göze çarpan bir diğer detay oldu. Yüksek pas yüzdesiyle oynayan Trabzonspor, %82.7'lik oran elde ederken, Fenerbahçe küçük bir yüzdelik üstünlükle %84.2'yi yakaladı.