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Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzon şehri unutulmaz bir karşılaşmaya sahne olacak... Ligin şampiyonluk adayı Trabzonspor, beraberinde zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek... Her iki takımın istatistiğine bakıldığında, sarı lacivertlileri düşündüren Trabzonspor gerçeği ortaya çıktı! Ligin 19 haftası baz alındığındaki istatistiklerde Fırtına'nın dikkat çeken ayrıntısı, Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak gibi görünüyor! İşte detaylar...
1 Şubat 2020 Cumartesi 16:48
Güncelleme: 01.02.2020 17:15
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Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Her iki ekibin de mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı bu mücadele öncesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
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İSABETLİ ŞUTLAR YAKIN
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin şutör isimleri rakip kaleyi sıkça avlamaya çalışırken bu anlamda birbirine oldukça yakın rakamlar ortaya çıktı. Buna göre Trabzonspor, şimdiye dek rakip kaleye 102 isabetli şut gönderirken Fenerbahçe 118 kez isabetli şut gönderdi.
İKİLİ MÜCADELELERDE RAKAMLAR...
İstatistiklerde, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yüksek fizik gücü de ortaya çıktı. Bordo mavililer, 19. hafta sonunda ikili mücadelelerde yüzde 50.9'luk başarı elde ederken, Fenerbahçe yüzde 53.2'lik yüzde ile ön plana çıktı.
DERBİDE 'ÇOK PAS' PLANI OLACAK MI?
Her iki takımın da usta ayakları ve teknik kapasitesi yüksek oyuncuları, takımlarının ligin zirvesinden kopmamasını sağlarken, takım bütünlüğü ve taktiksel başarıları da göze çarpan bir diğer detay oldu. Yüksek pas yüzdesiyle oynayan Trabzonspor, %82.7'lik oran elde ederken, Fenerbahçe küçük bir yüzdelik üstünlükle %84.2'yi yakaladı.
İleri uçta Sörtloth, Jose Sosa, Nwakaeme ve Ekuban gibi yıldızlarıyla fark yaratan Trabzonspor'un gol yollarındaki üstünlüğü, sarı lacivertlileri bu dev karşılaşma öncesinde düşündüren en büyük problem olarak göze çarptı. (Nwakaeme kart cezalısı, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek)