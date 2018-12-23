Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Tolgay Arslan'ın geleceği belli oldu.
23 Aralık 2018 Pazar, 09:34:01
Güncelleme: 09:45:43
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın geleceği belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Tolgay Arslan konusunda, sonunda anlaşma gerçekleşti.
Tecrübeli futbolcu formasını giyeceği takımı kendi açıkladı!
İşte o detaylar;
Ara transferde Beşiktaş'tan ayrılacak olan Tolgay Arslan'a bir çok talip vardı.
Adı bir ara Galatasaray ile de anılmış ve Avrupa'ya gideceği öne sürülmüştü.