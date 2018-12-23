Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu! - Galeri - Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
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Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Tolgay Arslan'ın geleceği belli oldu.
23 Aralık 2018 Pazar, 09:34:01 Güncelleme: 09:45:43
Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın geleceği belli oldu.

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Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu!

Uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Tolgay Arslan konusunda, sonunda anlaşma gerçekleşti.

Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu!

Tecrübeli futbolcu formasını giyeceği takımı kendi açıkladı!

İşte o detaylar;

Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu!

Ara transferde Beşiktaş'tan ayrılacak olan Tolgay Arslan'a bir çok talip vardı.

Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu!

Adı bir ara Galatasaray ile de anılmış ve Avrupa'ya gideceği öne sürülmüştü.

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