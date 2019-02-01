Tolgay Arslandan olay Beşiktaş açıklaması! - Fotomaç
01 Şubat 2019, Cuma
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Tolgay Arslan'dan olay Beşiktaş açıklaması!

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular maç sonunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli Tolgay Arslan Beşiktaş hakkında olay bir açıklamada bulunurken, Moses ise gol sevincini anlattı.
1 Şubat 2019 Cuma, 23:36:03 Güncelleme: 23:44:07
Tolgay Arslandan olay Beşiktaş açıklaması!

ERSUN YANAL:

Kazandıkça güvenimiz artıyor. Bu sene bu oyuncuların her şeylerini oyuna vereceklerini düşünüyorum.

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Tolgay Arslandan olay Beşiktaş açıklaması!

Taraftarlarımızın takıma olan desteğinden dolayı onlara teşekkür ediyorum.

Tolgay Arslandan olay Beşiktaş açıklaması!

Fenerbahçe, kimseyi oyun zevkinden mahrum etmeyen bir takım olmalı.

Tolgay Arslandan olay Beşiktaş açıklaması!

Hem Avrupa'da hem ligde olabildiğimiz kadar ileri gideceğiz. Puan cetveline bakmadan, şampiyonluğa oynarmış gibi mücadeleye etmeliyiz.

Tolgay Arslandan olay Beşiktaş açıklaması!

Moses güzel bir gol attı. Kariyerinde sol tarafta daha yüksek performansla oynadı. İyi bir forvet oyuncusu.

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