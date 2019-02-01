Tolgay Arslan'dan olay Beşiktaş açıklaması!

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular maç sonunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli Tolgay Arslan Beşiktaş hakkında olay bir açıklamada bulunurken, Moses ise gol sevincini anlattı.

1 Şubat 2019 Cuma, 23:36:03 Güncelleme: 23:44:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





