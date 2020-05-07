Tolgay Arslan: Ligde sürprizler çıkabilir!

Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe Spor Kulübü de faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Ülkemizde sürecin normalleşmeye dönmesinin ardından yeniden sahalara inen sarı lacivertlilerde, başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, hem karantina günlerini anlattı, hem de Süper Lig'de gelecek yaşanacak senaryolara ilişkin konuştu.
7 Mayıs 2020 Perşembe 16:52
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Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Tolgay Arslan, hem Dünya hem de ülke olarak çok farklı bir dönemden geçtiklerini dile getirirken; ligin son haftalarında ise sürprizlerin yaşanabileceğini de söyledi. Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde;
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"Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Aynı şekilde futbol dünyasını da etkiledi. Futbolcular ilk defa 6-7 haftalık süreyle aileleriyle 7/24 beraberdi. Bizim için de yeni bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Normal şartlarda 6-7 haftalık bir zaman diliminde tatilimizi yapıyoruz, yurt dışında yaşayan ailemizi görüyoruz. Aile olarak güzel bir süreçti. Ancak çalışmalar, idmanlar için çok zor bir dönemdi. Sağ olsun Fatih hocamız ile bütün fitness ve sağlık ekibi elinden geleni yaptı."
"Evlerimize bisiklet, koşu bandı gönderdiler. Zoom uygulamasıyla haftada 4 gün çalıştık. Bunun dışında benim özel çalışmalarım da oldu. Bu süreçte bahçeme suni çim de yaptırdım. Tabii hiçbir çalışma sahadaki topla çalışmaya benzemez. Onu ilk gün görmüş olduk."
"3-4 HAFTADA HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"
"Açıkçası ben de yeni dönemin nasıl olacağını merakla bekliyorum. Önümüzdeki 3-4 haftalık süreçte hazırlanmamız gerekiyor. Ben son maçları hem bir turnuva gibi hem de önümüzdeki seneye daha hazır olabilmek için önemli görüyorum. Sezon bittiğinde tatilimiz çok olmayacak. O yüzden bence bu dönemi iyi kullanalım ve hem bu son maçlara hem de yeni sezona iyi hazırlanalım."
"BU DÖNEM BİZİ YAKINLAŞTIRDI" "Evde çalışıyor olmak çok değişikti. Bizim için güzel de bir ortamdı. Antrenmanlarımıza zaman zaman çocuklarımız da katıldı. Herkesin çocuğunu gördük ve güzel bir aile ortamı oldu. Bence bu dönem de bizi çok yakınlaştırdı."