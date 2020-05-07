Tolgay Arslan: Ligde sürprizler çıkabilir!

"Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Aynı şekilde futbol dünyasını da etkiledi. Futbolcular ilk defa 6-7 haftalık süreyle aileleriyle 7/24 beraberdi. Bizim için de yeni bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Normal şartlarda 6-7 haftalık bir zaman diliminde tatilimizi yapıyoruz, yurt dışında yaşayan ailemizi görüyoruz. Aile olarak güzel bir süreçti. Ancak çalışmalar, idmanlar için çok zor bir dönemdi. Sağ olsun Fatih hocamız ile bütün fitness ve sağlık ekibi elinden geleni yaptı."