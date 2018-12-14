Tolgay Arslan Fenerbahçeye! Beşiktaş kadro dışı bırakmıştı... - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Tolgay Arslan Fenerbahçe'ye! Beşiktaş kadro dışı bırakmıştı...

Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı getirdikten sonra gözünü transfere çevirdi. Sarı lacivertlilerin ilk hedefi Beşiktaş'tan Tolgay Arslan.
14 Aralık 2018 Cuma, 23:17:44 Güncelleme: 07:58:06
Tolgay Arslan Fenerbahçeye! Beşiktaş kadro dışı bırakmıştı...

Teknik adam sorununu Ersun Yanal ile çözen Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarına hız verdi...

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Tolgay Arslan Fenerbahçeye! Beşiktaş kadro dışı bırakmıştı...

Sarı-Lacivertliler ilk olarak Yanal'ın takımda görmek istediği Tolgay Arsan için girişimlerde bulunacak.

Tolgay Arslan Fenerbahçeye! Beşiktaş kadro dışı bırakmıştı...

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.

Tolgay Arslan Fenerbahçeye! Beşiktaş kadro dışı bırakmıştı...

Sarı-Lacivertliler'in Ozan Tufan- Tolgay Arslan takasını teklif edeceği belirtiliyor.

Tolgay Arslan Fenerbahçeye! Beşiktaş kadro dışı bırakmıştı...

Beşiktaş'ın bu formüle sıcak yaklaşacağı da gelen bilgiler arasında.

Tolgay Arslan Fenerbahçeye! Beşiktaş kadro dışı bırakmıştı...
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