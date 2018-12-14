Tolgay Arslan Fenerbahçeye! Beşiktaş kadro dışı bırakmıştı... - Galeri - Fotomaç
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Tolgay Arslan Fenerbahçe'ye! Beşiktaş kadro dışı bırakmıştı...
Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı getirdikten sonra gözünü transfere çevirdi. Sarı lacivertlilerin ilk hedefi Beşiktaş'tan Tolgay Arslan.
14 Aralık 2018 Cuma, 23:17:44
Güncelleme: 07:58:06
Teknik adam sorununu Ersun Yanal ile çözen Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarına hız verdi...
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Sarı-Lacivertliler ilk olarak Yanal'ın takımda görmek istediği Tolgay Arsan için girişimlerde bulunacak.
Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.
Sarı-Lacivertliler'in Ozan Tufan- Tolgay Arslan takasını teklif edeceği belirtiliyor.
Beşiktaş'ın bu formüle sıcak yaklaşacağı da gelen bilgiler arasında.