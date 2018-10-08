Tolga Ciğerci geri döndü! - Galeri - Fotomaç
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Tolga Ciğerci geri döndü!
Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Tolga Ciğerci geri döndü
8 Ekim 2018 Pazartesi, 19:25:20
Güncelleme: 19:26:43
Tolga Ciğerci geri döndü!
Tedavisi için gittiği Almanya'dan dönen Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga Ciğerci İstanbul'a döndü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolga Ciğerci geri döndü!
Tolga, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Tolga Ciğerci geri döndü!
Tolga Ciğerci geri döndü!
Tolga Ciğerci geri döndü!
Tolga Ciğerci geri döndü!
Tolga Ciğerci geri döndü!