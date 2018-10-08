Tolga Ciğerci geri döndü! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Tolga Ciğerci geri döndü!

    Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Tolga Ciğerci geri döndü
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 19:25:20 Güncelleme: 19:26:43
    Tolga Ciğerci geri döndü!
    • 1
    • 7
    Tolga Ciğerci geri döndü!

    Tedavisi için gittiği Almanya'dan dönen Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga Ciğerci İstanbul'a döndü.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Tolga Ciğerci geri döndü!
    • 2
    • 7
    Tolga Ciğerci geri döndü!

    Tolga, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

    Tolga Ciğerci geri döndü!
    • 3
    • 7
    Tolga Ciğerci geri döndü!
    Tolga Ciğerci geri döndü!
    • 4
    • 7
    Tolga Ciğerci geri döndü!
    Tolga Ciğerci geri döndü!
    • 5
    • 7
    Tolga Ciğerci geri döndü!
    Tolga Ciğerci geri döndü!
    • 6
    • 7
    Tolga Ciğerci geri döndü!
    Tolga Ciğerci geri döndü!
    • 7
    • 7
    Tolga Ciğerci geri döndü!
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN