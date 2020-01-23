Fenerbahçe'nin ligde Gaziantep FK ile oynadığı maçın son anlarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Vedat Muriç'le ilgili "ikinci sarı kartı bilinçli gördü" şeklinde başlayan tartışma sonrası federasyon harekete geçti. İşte detaylar...
23 Ocak 2020 Perşembe 08:24
Güncelleme: 23.01.2020 08:24
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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in Süper Lig'de Gaziantep FK maçında gördüğü ikinci sarı kart ve sonrasında oyundan atılmasıyla ilgili başlayan tartışmalar sürüyor.
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Sabah'ta yer alan habere göre özellikle futbol kamuoyunda yapılan 'Vedat cezasını kupa maçında çekmek için bilinçli olarak kart gördü' yorumları sonrası düğmeye basan Türkiye Futbol Federasyonu 46. Madde'de değişikliğe gidiyor.
Bilindiği gibi golcü futbolcu, "bilinçli sarı kart görmesi" gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.
Peki, 46. Madde ne diyor?
Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.
LİGDEKİ KART KUPAYI ETKİLEMEYECEK
Buna göre yeni sezonda kupa maçında görülen kartlar hem lig hem kupada geçerli olacak. Ama lig maçlarında görülen kartlar sadece ligi kapsayacak. Yeni değişikliğin önümüzdeki günlerde TFF tarafından açıklanması bekleniyor.