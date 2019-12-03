TFF'den Fenerbahçe'ye KAP darbesi! Transfer yasağı ve puan silme...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe için harcama limitini 206 milyon 431 bin 081 TL olarak belirledi. Ancak 31 Ekim 2019'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri 65.1 milyon Euro (dünkü kur ile 412 milyon 734 bin TL) olarak yer aldı. Peki, bu durumda yaptırım ne olacak? Belirlenen limit ve yapılan açıklama sonrası Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike ne? İşte sarı lacivertlilere soğuk terler döktüren olayın ayrıntıları...