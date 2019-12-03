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TFF'den Fenerbahçe'ye KAP darbesi! Transfer yasağı ve puan silme...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe için harcama limitini 206 milyon 431 bin 081 TL olarak belirledi. Ancak 31 Ekim 2019'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri 65.1 milyon Euro (dünkü kur ile 412 milyon 734 bin TL) olarak yer aldı. Peki, bu durumda yaptırım ne olacak? Belirlenen limit ve yapılan açıklama sonrası Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike ne? İşte sarı lacivertlilere soğuk terler döktüren olayın ayrıntıları...
3 Aralık 2019 Salı 08:59
Güncelleme: 03.12.2019 09:01
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Fenerbahçe'nin devre arasında transfer yapıp yapamayacağı TFF ile görüşmelerin sonrasında belli olacak.
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Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez uygulanan "Kulüp Lisans Talimatı" gereği TFF tarafından yaptırıma uğrayabilir.
Peki tablo ne ve ocak ayını doğrudan etkileyecek strateji dahilinde neler bekleniyor? İşte yanıtı...
HARCAMA LİMİTİ AŞIMI SÖZ KONUSU
TFF sezon başında her kulüp için harcama limiti açıkladı. Kulüpler, futbolcu (maaş ve prim), teknik heyet ve menajerlik ücreti harcamalarında bu limitin üzerine çıkarsa yeni talimat gereği ceza alacak.
Bu limit Fenerbahçe için 206 milyon 431 bin 081 TL.