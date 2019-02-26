Tarihi derbinin ardından tarihi takas! Transfer... - Fotomaç
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Tarihi derbinin ardından tarihi takas! Transfer...
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve daha kaliteli bir kadroyla özlenen Fenerbahçe'yi geri getirmeye çalışan Başkan Ali Koç'un istediği isim ortaya çıktı.
26 Şubat 2019 Salı 15:44
Güncelleme: 26.02.2019 15:51
Beşiktaş ile deplasmanda çıktığı mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride tamamlayıp ikinci yarıda tarihi bir geri dönüşe imza atan ve derbiyi 3-3 bitiren sarı lacivertlerin transfer bombası ortaya çıktı.
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Orta sahayı Tolgay Arslan ile Miha Zajc ile toparlanma evresine geçiren Fenerbahçe'nin hedefindeki asıl yıldız belli oldu. İşte tarihi transfer takasının ayrıntıları...
Jailson - Eljif Elmas - Mehmet Ekici'den beklenen verimi alamayan Ersun Yanal'ın orta saha hattını güçlendirmek için istediği transferi Ali Koç'a bildirdi.
Güneş'in haberine göre; Yanal'ın Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ismini verdiği öğrenildi.
Ali Koç'un Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldiği İrfan'a karşılık Fenerbahçeli o futbolcuyu önerdi...