Tarihi derbinin ardından tarihi takas! Transfer... - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Tarihi derbinin ardından tarihi takas! Transfer...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve daha kaliteli bir kadroyla özlenen Fenerbahçe'yi geri getirmeye çalışan Başkan Ali Koç'un istediği isim ortaya çıktı.

26 Şubat 2019 Salı 15:44 Güncelleme: 26.02.2019 15:51
Tarihi derbinin ardından tarihi takas! Transfer...

Beşiktaş ile deplasmanda çıktığı mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride tamamlayıp ikinci yarıda tarihi bir geri dönüşe imza atan ve derbiyi 3-3 bitiren sarı lacivertlerin transfer bombası ortaya çıktı.

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Tarihi derbinin ardından tarihi takas! Transfer...

Orta sahayı Tolgay Arslan ile Miha Zajc ile toparlanma evresine geçiren Fenerbahçe'nin hedefindeki asıl yıldız belli oldu. İşte tarihi transfer takasının ayrıntıları...

Tarihi derbinin ardından tarihi takas! Transfer...

Jailson - Eljif Elmas - Mehmet Ekici'den beklenen verimi alamayan Ersun Yanal'ın orta saha hattını güçlendirmek için istediği transferi Ali Koç'a bildirdi.

Tarihi derbinin ardından tarihi takas! Transfer...

Güneş'in haberine göre; Yanal'ın Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ismini verdiği öğrenildi.

Tarihi derbinin ardından tarihi takas! Transfer...

Ali Koç'un Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldiği İrfan'a karşılık Fenerbahçeli o futbolcuyu önerdi...

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