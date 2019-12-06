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Taraftarın gözünden düşmüştü! Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Rami sözleri
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Maç sonunda Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Ersun Yanal karşılaşmayı değerlendirirken, deneyimli teknik adam takıma katıldığı günden beri bekleneni veremeyen Adil Rami'nin takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Fenerbahçe cephesinin maç sonu açıklamaları...
6 Aralık 2019 Cuma 23:51
Güncelleme: 06.12.2019 23:51
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Ferdi Kadıoğlu: Öncelikle takım ve kendim için çok mutluyum. Bu sefer hoca bana 45 dakika süre verdi ve onun için daha çok mutluyum.
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"BENİ HEP DESTEKLEDİLER"
Kadıköy'de gol atmasının mutluluk verici olduğunu açıklayan genç yıldız, "Çok değişik, muazzam bir duygu. Daha önceden de gol attım ama seyirci yoktu. Bu seyirci beni her zaman destekledi.
Golü attıktan sonra bu muhteşem ambiyansta dizlerimin üstünde kayarak sevinmek istedim." diye konuştu.
Kruse: Öncelikle takım için çok mutluyum. Çok güzel bir galibiyet oldu bizim adımıza. Her şeyi yapıyordum ama sonunda gol orucumu bozdum. 4-5 şansmım oldu gol atmam için ama sonunda bir tane attım.
Taraftar baskısını hisseden Kruse "Aslında bakıldığında bu baskı takımın bana yaptığı bir baskı değildi. Tamamen dışarıdan gelen bir baskı vardı.