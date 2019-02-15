Taraftar Moses'i konuşuyor! Flaş Fenerbahçe yorumu... - Fotomaç
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Taraftar Moses'i konuşuyor! Flaş Fenerbahçe yorumu...
Fenerbahçe taraftarı, Victor Moses'ı konuşuyor... Fenerbahçe'nin 1.5 yıllığına Chelsea'den kiraladığı Victor Moses'ten flaş yorum...
15 Şubat 2019 Cuma 11:35
Güncelleme: 15.02.2019 11:38
Ligde Malatya ve Göztepe'ye karşı sonradan oyuna giren Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı ilk maçta Zenit'e karşı başarılı bir 90 dakika çıkarmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler'in galibiyetinde kilit rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, futboluyla taraftarları mest etti, istatistiklerde de zirveye çıktı.
Avrupa Ligi maçında Rus ekibine karşı en fazla ikili mücadele kazanan isim olan Moses, rakip ceza sahasında da topla en çok buluşan Fenerbahçe futbolcuydu.
Zenit maçının ardından Nijerya basınına konuşan Moses, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştım. İlk günden itibaren bana karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var. Ben de sahadaki performansımla onlara karşılık vermeye çalışıyorum."
"KİMSE YANILGIYA DÜŞMESİN"
"Lig sıralamasındaki yeri hiç kimseyi yanıltmasın. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübüdür."