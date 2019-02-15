Taraftar Moses'i konuşuyor! Flaş Fenerbahçe yorumu... - Fotomaç
15 Şubat 2019, Cuma
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Taraftar Moses'i konuşuyor! Flaş Fenerbahçe yorumu...

Fenerbahçe taraftarı, Victor Moses'ı konuşuyor... Fenerbahçe'nin 1.5 yıllığına Chelsea'den kiraladığı Victor Moses'ten flaş yorum...

15 Şubat 2019 Cuma 11:35 Güncelleme: 15.02.2019 11:38
Taraftar Moses'i konuşuyor! Flaş Fenerbahçe yorumu...

Ligde Malatya ve Göztepe'ye karşı sonradan oyuna giren Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı ilk maçta Zenit'e karşı başarılı bir 90 dakika çıkarmıştı.

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Taraftar Moses'i konuşuyor! Flaş Fenerbahçe yorumu...

Sarı-lacivertliler'in galibiyetinde kilit rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, futboluyla taraftarları mest etti, istatistiklerde de zirveye çıktı.

Taraftar Moses'i konuşuyor! Flaş Fenerbahçe yorumu...

Avrupa Ligi maçında Rus ekibine karşı en fazla ikili mücadele kazanan isim olan Moses, rakip ceza sahasında da topla en çok buluşan Fenerbahçe futbolcuydu.

Taraftar Moses'i konuşuyor! Flaş Fenerbahçe yorumu...

Zenit maçının ardından Nijerya basınına konuşan Moses, şu ifadeleri kullandı:

Taraftar Moses'i konuşuyor! Flaş Fenerbahçe yorumu...

"İstanbul'da taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştım. İlk günden itibaren bana karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var. Ben de sahadaki performansımla onlara karşılık vermeye çalışıyorum."

Taraftar Moses'i konuşuyor! Flaş Fenerbahçe yorumu...

"KİMSE YANILGIYA DÜŞMESİN"
"Lig sıralamasındaki yeri hiç kimseyi yanıltmasın. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübüdür."

Taraftar Moses'i konuşuyor! Flaş Fenerbahçe yorumu...
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