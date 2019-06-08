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Takımı açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray teklif yaptı...
Transfer sezonunun açılması ile birlikte bütün takımlar transferde hummalı bir çalışma içine girdi. Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray ve ligi 6.sırada bitiren Fenerbahçe, Vedat Muriç'ten sonra bir başka isim için karşı karşıya geldi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...
8 Haziran 2019 Cumartesi 21:43
Güncelleme: 08.06.2019 21:43
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Yaz transfer döneminin açılması ile birlikte takımlar transferde gaza bastı.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe ise kötü geçen sezonun izlerini silmek adına önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içinde.
Bütün bunlar yaşanırken iki takım arasında Vedat Muriç'ten sonra ikinci bir transfer savaşı başladı.