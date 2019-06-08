Takımı açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray teklif yaptı...

Transfer sezonunun açılması ile birlikte bütün takımlar transferde hummalı bir çalışma içine girdi. Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray ve ligi 6.sırada bitiren Fenerbahçe, Vedat Muriç'ten sonra bir başka isim için karşı karşıya geldi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

8 Haziran 2019 Cumartesi 21:43 Güncelleme: 08.06.2019 21:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





