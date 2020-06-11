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Tahir Karapınar'dan Vedat Muriqi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'ı getiren Sarı Kanarya, yepyeni teknik kadrosuyla Kayserispor karşısına çıkıyor. Peki geçtiğimiz günlerde sakatlanan Vedat Muriqi Kayserispor maçında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
11 Haziran 2020 Perşembe 15:50
Güncelleme: 11.06.2020 16:05
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen aradan yaklaşık 3 ay sonra heyecan yeniden başlıyor. Fenerbahçe - Kayserispor ve Göztepe - Trabzonspor mücadeleleriyle start alacak olan Süper Lig'de karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.
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Lige şampiyonluk iddiasıyla başlayan ancak ikinci yarıda üst üste aldığı kötü sonuçlarla potadan uzaklaşan Kanarya'da hedef, lige 3 puanla dönüş yapmak.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde sakatlanan Vedat Muriqi riske edilmeyecek. Takımın bir diğer önemli yıldızı Max Kruse'nin de sahalara dönememesi ilk 11'i baştan sona değiştirecek.
Kanarya'da ayrıca, Hasan Ali Kaldırım sarı kart cezası ve Mauricio Isla da takımdan ayrılması nedeniyle forma giyemeyecek.
HASAN ALİ'NİN YERİNE DENİZ TÜRÜÇ
Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın cezalı olması nedeniyle bu bölgede Deniz Türüç oynayacak. Kanarya'da Deniz'den boşalan kanat bölgesine ise Tolga Ciğerci geçecek.