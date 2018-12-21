Süper Ligden Ozan Tufana sürpriz talip! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Süper Lig'den Ozan Tufan'a sürpriz talip!
Sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.
21 Aralık 2018 Cuma, 09:41:07
Güncelleme: 09:42:46
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kadro dışı kalan Ozan Tufan'a talip oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Genç futbolcuyu kiralamak isteyen güney ekibi, sarı lacivertli yönetimin kararını bekliyor.
Ozan Tufan da önümüzdeki günlerde kadro dışı kalan futbolcular hakkında kararını açıklayacak olan teknik direktör Ersun Yanal'ın kararını bekliyor.
Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle Aatıf ve Nabil Dirar'ın af edilmesi gündeme gelirken Ozan Tufan konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı.
Birçok futbolcuyu gönderme planı yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan'ın kiralanması konusuna sıcak baktığı iddia edildi.