Süper Ligden Ozan Tufana sürpriz talip! - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Süper Lig'den Ozan Tufan'a sürpriz talip!

Sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

21 Aralık 2018 Cuma, 09:41:07 Güncelleme: 09:42:46
Süper Ligden Ozan Tufana sürpriz talip!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kadro dışı kalan Ozan Tufan'a talip oldu.

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Süper Ligden Ozan Tufana sürpriz talip!

Genç futbolcuyu kiralamak isteyen güney ekibi, sarı lacivertli yönetimin kararını bekliyor.

Süper Ligden Ozan Tufana sürpriz talip!

Ozan Tufan da önümüzdeki günlerde kadro dışı kalan futbolcular hakkında kararını açıklayacak olan teknik direktör Ersun Yanal'ın kararını bekliyor.

Süper Ligden Ozan Tufana sürpriz talip!

Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle Aatıf ve Nabil Dirar'ın af edilmesi gündeme gelirken Ozan Tufan konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Süper Ligden Ozan Tufana sürpriz talip!

Birçok futbolcuyu gönderme planı yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan'ın kiralanması konusuna sıcak baktığı iddia edildi.

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