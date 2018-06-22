Stopere Boğa! (22 Haziran Fenerbahçe transfer gündemi)
STOPERE BOĞA!
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon sorun yaşadığı savunma hattını güçlendirmek için Deportivo'da forma giyen
Raul Albentosa gündeme alındı. 2016'da Derby County'den Deportivo'ya transfer olan Albentosa, geçtiğimiz sezon Deportivo
formasıyla 20 maçta görev aldı. Deportivo'nun La Liga'da küme düşmesi sebebiyle, sarı lacivertlilerin 29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz ya da çok cüzi fiyata alması söz konusu. Oyuncuyla ilk görüşmeyi yapan F.Bahçe yetkililerinin yakında daha somut adımlar atması bekleniyor.
Birçok aday var
Raul Albentosa ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçerken, 29 yaşındaki futbolcu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Ancak
F.Bahçe yönetimi, kesin kararını vermiş değil ve diğer seçenekler de değerlendiriliyor. Barcelona'lı Thomas Vermaelen ve
Yerry Mina için de temaslar tam gaz devam ediyor. Ayrıca Brezilya takımlarından Corinthians'ta forma giyen Fabian Balbuena'ya da kanca atılmış durumda. (Fotomaç / 22 Haziran)
WİLSHERE ÇALIMI!
Orta alanda Phillip Cocu'nun sistemine uygun isimler arayan ve bu doğrultuda Chelsea'li Marco van Ginkel, Barça'lı Andre Gomes ve Denis Suarez başta olmak üzere birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe, Arsenal'in sözleşmesini uzatmadığı Jack Wilshere ile de ilgileniyor. Sosyal medyadan Arsenal'den ayrıldığını açıklayan Wilshere, Galatasaray'ın da transferde öncelikleri arasında yer alıy. 26 yaşındaki yıldıza, Çizme'nin ünlü ekibi Milan'ın ilgisi ise sır değil. Cimbom'un oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edilmişti.
Emre'ye benzetiliyor
Calcıo Mercato'nun haberine göre; İngiliz orta saha oyuncusunu renklerine katmaya en yakın kulüp Fenerbahçe... Sarı-lacivertlilerin Wilshere'ın transferinde avantajlı taraf olduğu belirtiliyor. Kanarya, Wilshere bombasını patlatırsa, ezeli rakibi Galatasaray'a büyük çalım atmış olacak. Oyun stiliyle Emre Belözoğlu'na benzetilen 1.72 boyundaki Wilshere, geçen sezon Arsenal'da 40 maça (20'si lig) çıkarken, 2 gol-7 asistle oynadı. Arsenal'in altyapısından yetişen, yarım sezon Bolton'da, bir sezon da Bournemouth'ta kiralık oynayan yıldız futbolcu, kariyerinde 250 maça çıktı; 16 gol attı, 37 asist gerçekleştirdi. (Fotomaç / 22 Haziran)
FENERBAHÇE'NİN YENİ SOL BEKİ LUCA ANTONELLİ...
Fenerbahçe, Milan'ın İtalyan sol bekini kadrosuna katmaya çok yakın... İtalyan medyası transferin her an gerçekleşebileceğini yazdı.
Sky Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Milan'ın İtalyan sol beki Luca Antonelli için transfer teklifinde bulundu. Milan'ın bu teklife sıcak baktığı açıklandı. Luca Antonelli ile Fenerbahçe haricinde Real Betis ile Bologna da ilgileniyor. (Milliyet / 22 Haziran)
CHELSEA'DEN 10 NUMARA!
Fenerbahçe, sportif direktör Damien Comolli kanalıyla yürüttüğü transferde ince eleyip sık dokuyor. Bonservisi elinde olan isimlere öncelik veren Comolli, kiralanması mümkün yıldızlar hakkında da geniş çaplı bir çalışma yapıyor. Fransız futbol adamının Chelsea U23 takımının büyük gelecek vadeden ismi Mason Mount için de Ada ekibinin kapısını çaldığı belirlendi. Geçen sezonu Vitesse'de geçiren 19 yaşındaki on numara, Hollanda ekibinde 32 lig maçında 13 gol-9 asistlik müthiş bir performans sergiledi.
TOTTENHAM'DAN N'KOUDOU
F.Bahçe'nin transfer listesinde bir de Tottenham'lı var: Georges-Kevin N'Koudou! Kamerun asıllı Fransız sol kanat oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık geçirdiği Burnley'de 9 lig maçına çıktı, skora hiç katkı sağlayamadı. Tottenham, N'Koudou'yu Marsilya'dan 2016'da 11 milyon euro'ya almıştı. (Fotomaç / 22 Haziran)
BAMBA'DA SONA DOĞRU...
Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemlerinde tuttuğu Jonathan Bamba'yla sürekli irtibatta. Comolli, bonservisi elinde olan Saint Etienne'li kanat oyuncusunun menajeri ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. Bu transferin her an açıklanabileceği vurgulanıyor. Fenerbahçe'nin dışında başka ciddi talipleri de bulunan Fildişi Sahili asıllı Fransız kanat oyuncusu, sezonu 7 gol- 10 asistle tamamlamıştı. (Fotomaç / 22 Haziran)
SAĞA BRADLEY KUWAS
Fenerbahçe'ye hemen her gün transferde bir isim yazılıyor. Dünün en dikkat çekici iddialarından biri ise Hollanda'nın Heracles Almelo takımının sağ açığı Brandley Kuwas'tı. Sezonu 30 maçta 6 gol-15 asistle tamamlayan 25 yaşındaki Curaçao asıllı Hollandalı futbolcunun, sportif direktör Damien Comolli'nin takip ettiği isimler arasında yer aldığı bildirildi. Solak olduğu halde genellikle sağ kanata oynayan Hollandalı futbolcu, lig bitmeden Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Leblebi gibi adam geçiyor!
Kontra futbolda etkili bir isim olan Kuwas, hızı sayesinde kolay adam geçebilme özelliğine sahip. Uzun toplarda da başarılı olan futbolcu, aynı zamanda etkili şutlarıyla tanınıyor. Eksik olan yönleri ise defansı ve bitiriciliği... (Fotomaç / 22 Haziran)
BERNARD HAREKATI
Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini yenilemeyen Bernard için harekete geçti.
Finansal Fair Play nedeniyle bonservissiz ve kiralık oyunculara yönelen Comolli'nin Bernard'ın menajeri Adriano Spadoto ile bir araya geleceği öğrenildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu için tüm şartları zorlayacak olan Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörünün menajere yıllık 3,2 milyon eurodan 4 yıllık kontrat teklif edeceği öne sürüldü. Comolli'nin menajer Spadoto'ya Bernard için imza parası 4 milyon euro artı başarı bonuslarının olduğu bir sözleşme sunacağı aktarıldı. (Güneş / 22 Haziran)
Aatıf'a 3 kulüp birden talip
Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasıyla gelecek sezon planlamasında yer almayan ve takımdan gönderilmesi gündemde olan Aatıf'a Süper Lig'den 3 kulüp talip oldu. Faslı futbolcuya Sivasspor, Alanyaspor ve Konyaspor kulüpleri transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. (Takvim / 21 Haziran)
Fenerbahçe'de Mehmet Topal depremi!
Fenerbahçe'de yeni dönemde iç transferde de önemli gelişmeler bekleniyor. Kocaman'ın görevine son verilmesi halinde Valbuena'nın Sarı-Lacivertli takımda kalmak istediğini menajeri yönetime bildirdi. Öte yandan maaşta tasarrufa gidecek olan yönetimin 2 milyon 600 bin euro garanti para ve maç başına 10 bin euro kazanan Mehmet Topal ile yolları ayıracağı belirtildi. (Star / 20 Haziran)
F.Bahçe Jonathan Bamba'da mutlu sona yakın!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Barselona seyahati öncesi Lyon'a uçtu. Comolli, burada Saint- Etienne takımıyla sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba ile masaya oturdu. Inter ve Newcastle United'ın da peşinde olduğu 22 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından tanıyan Damien Comolli, sarılacivertli kulübün şartlarını ve hedeflerini aktararak son teklifini iletti. (Sabah / 19 Haziran)
Cocu iki ismi Fenerbahçe'ye istiyor
Teknik direktörlük için Philipp Cocu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, orta sahaya bir başka Hollandalıyı getiriyor. Sportif direktör Comolli ile görüşen Hollandalı teknik adam, orta sahaya PSV'den öğrencisi Van Ginkel'in transferini istedi.
Van Ginkel'in Hollandalı teknik adamın oyun sisteminde önemli rol oynaması nedeniyle Fenerbahçe bu transfer için şartları zorlayacak. Geçen sezonu kiralık olarak PSV'de geçiren 33 maçta 16 gol 5 asistlik performans sergilemişti.
Forvet mevkiine transfer yapmayı planlayan F.Bahçe'de Hollandalı golcü Bas Dost gündeme geldi. Sportif direktör Damien Comolli teknik direktörlük için anlaşılan Cocu ile takviyeler konusunda görüştü. Hollandalı çalıştırıcının Sporting Lizbon'la sözleşmesini fesheden Bast Dost'u istediği belirtildi. (Yeni Şafak / 18 Haziran)
Forvete son aday Morelos
İngiliz medyası, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiasında bulundu. Ada basınına göre, Sarı- Lacivertliler, Fernandao'nun boşluğunu Glasgow Rangers'ın 21 yaşındaki golcüsü Alfredo Morelos ile ilgileniyor. Gazeteler, Fenerbahçe'nin kadroyu gençleştirmek istediğini ve bu nedenle Morelos'un peşine düştüğünü belirttiler.
35 MAÇTA 14 GOL ATTI
Morelos bu sezon İskoç ekibi Glasgow Rangers'da başarılı bir performans sergiledi. Ligde 35 maça çıkan genç yıldız 14 gole imza attı. Tekniği ve son vuruşlardaki etkinliğiyle dikkat çeken Morelos, İngiliz takımlarının da kıskacında bulunuyor. (Takvim / 14 Haziran)
Kaleye Ospina
Kanarya'nın yıllardır gündemine gelen Ospina bu kez Sarı-Lacivertli formayı giymeye çok yakın. Yeni Sportif Direktör Comolli'nin, Ospina ve kulübü Arsenal'le yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi. F.Bahçe'nin Volkan ve Kameni'den birini göndermesi bekleniyor. (Akşam / 13 Haziran)
İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'deki günleri sayılı. Gönderilmesi kararlaştırılan deneyimli futbolcuyla Süper Lig'e yeni çıkan Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in de görüşmelerde bulunmak için İsmail'e izin verdiği belirtildi. (Akşam / 12 Haziran)
Comolli'den Vietto hamlesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Atletico Madrid'in Arjantinli golcüsü Vietto'yu kiralamak için harekete geçti. Transferi Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Comolli'nin birebir temaslarla bitireceği bildirildi.
BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Futbolu Damien Comolli'ye emanet ettikten sonra transfere hız veren Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'la da anılan Luciano Vietto'yu gündemine aldığı bildirildi. AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid'de düşünülmeyen Vietto için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, Diego Simeone'nin gelecek planlarında yer almayan 24 yaşındaki Arjantinli golcü için Madrid ekibiyle ilk teması kurdu.
COMOLLİ DEVREYE GİRDİ
Geçen sezonu kiralık olarak Valencia'da tamamlayan Vietto'yu yine bir La Liga takımına kiralamak isteyen Atletico Madrid'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmadığı aktarılsa da Comolli'nin Simeone ile birebir konuşacağı ve Arjantinli teknik adamı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için İspanya'ya gideceği iddi edildi. Geçen sezon Valencia'da 20 la Liga maçında 2 gol atan Luciano Vietto, 2015'te Villarreal'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. (Güneş - 11 Haziran)
Badelj savaşı
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Hırvat futbolcu ile ilk teması kurdu. Şartlar değerlendiriliyor. G.Saray da menajerler aracığıyla Badelj ile sürekli iletişim halinde. Transfer birkaç gün içinde netleşecek.
Süper Lig'de sezon sona erdi ancak ezeli rekabet bu kez transferde yaşanıyor... Fenerbahçe ile Galatasaray, Milan Badelj transferinde karşı karşıya geldi. Kadrosuna iyi bir orta saha eklemek isteyen Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli aracılığıyla Hırvat yıldız Milan Badelj ile ilk teması kurdu... Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi alan Comolli'nin sonrasında bu raporu başkan Ali Koç'a sunduğu gelen haberler arasında.
ALBAYRAK MENAJERİYLE BULUŞTU
Fenerbahçe cephesinin değerlendirme yaptıktan sonra son teklifini Hırvat menajere sunması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi Galatasaray da Milan Badelj ile yakından ilgileniyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen Galatasaray, Abdurrahim Albayrak ile Badelj için iletişime geçti. Cimbom da Hırvat yıldız için bekleyişte.
İTALYA DEVİ MİLAN DA PEŞİNDE
Son 4 sezonu Fiorentina'da geçiren Milan Badelj bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın orta sahasına ilaç olacak kapasitede... 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu Milan'ın da istediği öğrenildi. Ancak Badelj, futbol kariyerine İtalya dışında devam etmek istiyor. Hırvat oyuncunun transferinin Dünya Kupası başlamadan netleşmesi bekleniyor.
MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZ İSİMLERİNDEN
29 yaşındaki Hırvat orta saha Milan Badelj, milli takımın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor... Tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın büyük kozu olacak. (Takvim / 10 Haziran)
Samuel Shashoua Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Damien Comolli görevine hızlı başladı. Daha önce Arsenal, Tottenham ve Liverpool'da kurduğu genç ağ sistemini Türkiye'ye getiriyor. Comolli, Bale, Modric, Corluka gibi gençken keşfettiği isimlerle iskelet oluşturmuş ve bu oyunculardan yüksek bonservis kazandırtmıştı. Fransız futbol adamı, şimdi de Tottenham'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Shashoua'yı gözüne kestirdi. Tottenham taraftar forumlarında, bu genç yeteneğin satılmasının kesinlikle hata olacağı konuşuluyor. F.Bahçe'nin futbol aklı Comolli ise Shashoua'nın bonservisini alabilmek için tüm bağlantılarını kullanacak. R.Madrid'in başına geçeceği konuşulan Tottenham'ın Hocası Pochettino'nun tercihi ise oyuncunun kiralanmasından yana. (Akşam / 10 Haziran)
RUI PATRICIO ATAĞI
Volkan ile henüz kontrat yenilemeyen, Kameni'den de memnun olmayan Fenerbahçe 1 numara arayışını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine son gelen isim bonservisi elinde olan Portekiz Milli Takımı kalecisi Rui Patricio... Radio Rennasança'ya konuşan Ojogo gazetesi editörü Joao Dias, "Rui, Wolverhampton ile anlaştı. Ama son dakikada Türkiye'den bir teklif var. Menajeri arandı. Fenerbahçe'ye gelmesi için görüşme talep edildi" dedi. 30 yaşındaki Patricio, Sporting Lizbon taraftarlarının idmana yaptığı baskını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetme kararı almıştı. (Fotomaç / 10 Haziran)
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte ilk hamlesi futbolun başına Damien Comolli'yi getirmek oldu. Fransız ayağının tozuyla önümüzdeki sezon için kadro çalışmalarına başladı. Comolli bu doğrultuda Fenerbahçe'den 5 futbolcunun menajerini görüşmek için kulübe çağırdı.
Fenerbahçe futbolcu ve hoca arayışlarını sürdürürken, yeni sezonda takımda düşünmedikleri isimlerle görüşme kararı alındı.
Kulübe yakın kaynakların haberine göre Fenerbahçe yönetimi Skrtel, Neustadter, Isla, Kameni ve Ozan Tufan'ın menajerlerini İstanbul'a çağırdı. Bu menajerlere, Fenerbahçe'nin uygun bir teklifi değerlendirmek istediği bu konuda kulübe yardımcı olmalarınının istendiği ifade edilecek.
KİRALIKLAR GİTTİ
Fenerbahçe, kiralık özlemeleri sona eren Luis Neto ve Vincent Janssen ile sözleşme yenilemedi. Sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'e ise yönetimin jübile teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.
ELJIF ELMAS KALACAK GİBİ
Eljif Elmas'ı başta Ankaragücü olmak üzere birçok kulüp istiyor. Ancak Türk asıllı Makedon oyuncunun hazırlık dönemini Fenerbahçe'de geçirerek deneneceği ifade ediliyor.. (Takvim / 9 Haziran)
BURSASPOR FERNANDAO'YU İSTİYOR!
Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernandao için Bursaspor yönetimi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, yeşil beyazlı yönetim rotayı yeniden eski oyuncuları Fernandao'ya çevirdi. Daha önce de Brezilyalı forvet oyuncusu için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Bursaspor yönetimi, bu kez transferi gerçekleştirmek istiyor. Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliğinden ötürü Fernandao'nun sarı lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği kesinleşmezken, yeşil beyazlı yönetimin bu nedenle beklemeye geçtiği öğrenildi.
Daha önce Bursaspor'da 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında forma giyen Fernandao, yeşil beyazlı forma ile 67 kez sahada yer alırken 38 gol attı, 12 asist kaydetti. Brezilyalı forvet, geçtiğimiz sezonu ise 24 maçta 13 gol ve 2 asist ile tamamladı. (DHA / 9 Haziran)
Fenerbahçe'de Roussillon gündemde
Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli'nin Fransız kulübüyle Roussillon transferi için temasa geçtiği ve oyuncunun bonservisini sorduğu belirtildi.
Sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da forma giyen 25 yaşındaki Fransız futbolcunun kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunurken bonservis bedeli ise 8 milyon Euro. (Yeni Şafak / 9 Haziran)
Luciano Vietto Fenerbahçe'nin gündeminde
İspanyol AS gazetesi, Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'li Luciano Vietto'yu gündemine aldığını yazdı.
Beşiktaş'la da anılan Arjantinli forvet, geçen sezon kiralık oynadığı Valencia formasıyla La Liga'da 2 gol kaydetti. 24 yaşındaki oyuncunun, Madrid ekibinde forma şansının bulunmadığı ve büyük olasılıkla yeniden kiraya verileceği belirtildi. 1.73 boyundaki Vietto, 2015'te Villarreal'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında A.Madrid'e transfer olmuştu. (AS / 8 Haziran)
St. Etienne Valbuena'nın peşinde
Süper Lig'de 2017/18 sezonunda sahada kaldığı dakikalara oranla en fazla şut pası atan oyuncu Mathieu Valbuena oldu
Fransız yıldız ortalama 23.5 dakikada 1 arkadaşlarına şut pası servis ederken, toplamda 67 şut pası verdi. Valbuena'yı 24.7 dakikada 1 şut pası veren Beşiktaşlı Querasma takip etti. Portekizli star toplamda ise 81 şut pası verdi. 3. sırada ise Trabzonsporlu Castillo yer aldı. Kolombiyalı, 29.9 dakikada 1 şut pası gerçekleştirdi.
ST. ETİENNE PEŞİNDE
Yedek kaldığı için Fenerbahçe'den ayrılabileceği belirtilen Mathieu Valbuena ile Saint Etienne ilgileniyor. 33 yaşındaki yıldız, 'Fransa'ya dönecek misin?' sorusuna 'Neden olmasın!' diyerek kapıyı açık bırakmıştı. Valbuena için son karar yeni teknik direktöre bırakılacak. (Fotomaç / 9 Haziran)
Barcelona'lı Yerry Mina Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli'nin gelmesiyle beraber transfer çalışmaları da başladı. İspanya'da Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport Gazetesi, Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini duyurdu. Ali Koç'un Barcelona ile yakın ilişkilerinin transferde kolaylık sağlayacağı yazılırken, ilk temasların gerçekleştiği belirtildi. Barcelona geçtiğimiz günlerde bir başka stoperi Umtiti ile sözleşme yenilemişti. Mina'nın fazla süre bulamayacağı düşünüldüğünden kiraya verilmesine sıcak bakılıyor. Ayrıca Barcelona'nın bir stoper transferi yapması halinde ise Mina'yı tamamen gözden çıkarabileceği de konuşuluyor. Buna göre 23 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'nin güçlü bir alternatif olacağı kaydedildi. UEFA Finansal Fair Play konusunu göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetiminin, Yerry Mina tarzı oyunculara yöneleceği ifade edildi. (Sport / 8 Haziran)
Fenerbahçe'nin ilk transferi Jonathan Bamba
Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin göreve başlamasıyla transfer çalışmalarına hız verildi. Kulüpten sızan bilgilere göre Comolli'nin ilk getireceği isim Saint Etienne forması giyen Jonathan Bamba olacak.
Fransız sportif direktörün, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından da yakından takip edilen genç oyuncunun transferini bitirmeye çok yakın olduğu ifade edildi.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Sağ ve sol kanatta forma giyebilen Fransız futbolcu, geçen sezon Saint Etienne formasıyla 34 lig maçına çıktı. 7 gol atıp 10 asist yapan Jonathan Bamba, takımının en önemli hücum silahlarından birisi oldu. Sözleşmesi sona eren ve Avrupa'dan birçok kulübün de listesinde yer alan 22 yaşındaki Jonathan'ın Fenerbahçe'nin açıklayacağı ilk transfer olması bekleniyor.
GELECEĞİN YILDIZI
Henüz 22 yaşında olan Jonathan Bamba, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Çabukluğu ve tekniği ile öne çıkan Bamba'nın transferi halinde Fenerbahçe'de önemli işlere imza atabileceği belirtiliyor.
INTER DEVREDE İDDİASI
İtalyanlar'ın transfer haberleriyle ünlü gazetecisi Gianluca di Marzio, Jonathan Bamba için İnter Milan'ın da devreye girdiğini yazdı. Ay sonunda serbest kalacak olan Saint Etienne'li yetenekli oyuncuya yeni bir teklif yapılacağı ileri sürüldü. Bu arada Jonathan Bamba'nın İngilizce dersleri almaya başladığı da ifade edildi. (Fotomaç / 9 Haziran)
Barcelona'dan Fenerbahçe'ye 3 oyuncu!
İspanyol Sport Gazetesi, Fenerbahçe'nin Barcelona'dan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'yı istediğini iddia etti. Gazete, Başkan Ali Koç'un Barcelona kulübü ile sponsorluk ilişkisi nedeniyle yakın olduğu Katalan kulübünden gönderilecekler listesinde yer alan Aleix Vidal ve Denis Suarez'in de şartlarını sorduğunu yazdı.
Geçen sezonun devre ortasında Barcelona'ya transfer olan 23 yaşındaki stoper Mina'nın, Umtiti'nin kontratını uzatması ve Barça'nın hocası Valverde'nin Sevilla'dan Lenglet'yi istemesi nedeniyle yeni sezonda bir başka takıma kiralanacağı haberleri iki gün önce İspanyol medyasında yer almıştı.
Kanatlarda görev yapan ancak Barça'da bekleneni veremeyen Vidal ve Denis Suarez'in de yeni sezonda Barcelona'da kalmalarına zor gözüyle bakılıyor.
FFP İÇİN ÇOK İDEAL
Ayrıca Barcelona'nın stopere transfer yapacağı, Mina'nın tamamen gözden çıkarıldığı aktarıldı.
Sport gazetesindeki haberde UEFA Finansal Fair Play konularını göz önünde bulunduran ve scout raporlarını inceleyen Fenerbahçe'nin Yerry Mina tarzı oyunculara yöneleceğinin de altı çizildi.
MİLLİ TAKIMIN BANKOSU
Yerry Mina, 23 yaşında olmasına karşın Kolombiya Milli Takımı'nın bankosu. 10 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. (Sabah / 8 Haziran)
İtalya'dan flaş iddia: Yuto Nagatomo'ya Fenerbahçe kancası!
Fenerbahçe, Galatasaray'da kiralık forma giydiği yarım sezon boyunca gösterdiği harika performansla alkış toplayan Yuto Nagatomo için devreye girdi!
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, dün Milano'da Galatasaraylı yetkililer İtalyan kulübünden temsilcilerle Nagatomo'yu görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflarların masaya yatırdıkları bonservis bedelinin ise 3 milyon euro olduğu öğrenildi.
Öte yandan, La Gazzetta dello Sport başta olmak üzere bazı İtalyan gazete ve siteleri Fenerbahçe'nin Nagatomo için devreye girdiğini öne sürdü. İddialara göre sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ın Nagatomo için Inter'e teklifini bekliyor.
Teklif sonrası harekete geçeceği öğrenilen Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha yüksek teklifle Inter'i ikna etmeyi planladığı da haberlerde yer alan diğer bir bilgi. (Fotomaç / 8 Haziran)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.