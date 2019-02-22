Spor yazarları Zenit - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Dr. Gürkan Kubilay: Yazık oldu
Santrforu Ayew yaparak başladı Yanal ama daha kafasındakini uygulayamadan, Elif ve Jailson'un rakibi takip etmeme sıkıntısı nedeni ile golü yiyiverdik. İlk 10 dakika yüzde 62 ile bıraktığımız topu, gol sonrası topu ayağımızda tutarak lehimize yüzde 55'lere çıkardık, moralimiz bozulmadı ama Alper topla çok oynayınca ve Moses'ın driplingleri etkili olmayınca, Ayew de yalnız kalınca etkili olamadık.
2. yarı başında çok top kaybı yapan Alper Potuk yerine Tolgay ile başladı Yanal. Hemen etkisi görüldü değişikliğin. Top bizde kaldı ve doğru zamanlamalı pas sayısı arttı. Pozisyon vermiyoruz diye seviniyorduk ki çıkarken Ayew'in hatalı pasında sıkıntı yaşadık. Rakip Mak'ı oyuna alıp kontraya bel bağladı. İlginç ve güzel olanı Fenerbahçe'nin özgüveniydi.
Hasan Ali-İsmail değişikliği de doğruydu. Böyle bir anda büyük hata olmadıkça gol yemezdik ama o hatayı yaptık. Moses topla çıkarken kaptırdı, Dyzuna'nın ara pasında Mehmet Topal ayağındaki topu kaçırdı ve Serdar'dan 3. golü yedik. Jailson-Slimani değişti. Skrtel de santrfora gitti ama olmadı. Yine de Fenerbahçe olumlu sinyaller verdi