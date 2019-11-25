Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu oyuncu topluluğu ile oynayıp bu kurguyu belirlemek çok önemli. Yeri geldiğinde savunmasını öne çıkaran bir takım olan Malatyaspor karşısında; topla beraber kat eden, takımı öne taşıyacak, dripling yapan oyuncularla oynamak daha doğruydu. Tabi ki Muriç, Kruse ve Mevlüt'ün eksikliği hissedildi. Yanal'ın F.Bahçe'yi şampiyonluk yaşadığı dönemdeki hücumdaki çizgi oyuncu özellikleriyle şu anki oyuncular farklı. Eldeki kadroyla rakip yarı alanda daha çok ceza sahası içinde sorun çözebilecek isimlerle bir kurgu oluşturması gerek.