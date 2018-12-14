Spor yazarları Spartak Trnava-Fenerbahçe maçını yazdı - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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Spor yazarları Spartak Trnava-Fenerbahçe maçını yazdı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Spartak Trnava deplasmanına çıkan Fenerbahçe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. İşte spor yazarlarının maçla ilgili görüşleri;
14 Aralık 2018 Cuma, 11:11:54 Güncelleme: 11:30:31
Spor yazarları Spartak Trnava-Fenerbahçe maçını yazdı

EMRE BOL
Ersun Yanal ne düşündü?

Yahu futbolumuz hakikaten hisseli harikalar kumpanyası!
Takımlarımızın Avrupa maceraları başladığında, "Şeker gibi, lokum gibi kura" diyenler bugün itibariyle gerçeklerle karşı karşıya...
Galatasaray çok kolay bir gruptan, "rakibinin kaybetmesiyle" Avrupa Ligine devam ederken, Beşiktaş havlu attı!.

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Spor yazarları Spartak Trnava-Fenerbahçe maçını yazdı

Öte yandan sezon başından beri -haklı olarak- eleştirdiğimiz Fenerbahçe, dün akşam Slovakya deplasmanında Spartak Trnava önünde formalite maçı oynadı.
Gruptan bu futbolla nasıl çıktıklarını inanın izah etmekte zorlanıyorum.
Artık takımın başına gelmesine kesin gözüyle bakılan teknik direktör Ersun Yanal dün gece oynanan karşılaşmayı izlediğinde acaba ne düşünmüştür?
Zira takım toparlanacak gibi değil.
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Spor yazarları Spartak Trnava-Fenerbahçe maçını yazdı

Kimi tutsan elinde kalıyor! Bu arada bu kadar çok eleştirilirken, hala kötü mücadele etmenin sebebini anlayamıyorum.
Kötü oyna ama en azından soğukta tribünlere gelmiş taraftarlar için koş, mücadele et, isyan et!
En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz?

Spor yazarları Spartak Trnava-Fenerbahçe maçını yazdı

Gençleri iyi bir takım içerisinde bir türlü göremedik.
Yiğithan kendisini çok geliştirmiş, Mahsun fizik olarak daha zayıf ama keçi gibi inatçı bir oyuncu.
Barış'ı da zaten önceden biliyoruz.
Oturmuş bir sistem takımında, iyi oyuncularla oynayabilseler üzerine katacaklarına gerçekten hiç şüphem yok..

Spor yazarları Spartak Trnava-Fenerbahçe maçını yazdı

Fenerbahçe'nin artık hangi kulvarda olursa olsun bundan sonra arka arkaya maç kazanmaya ihtiyacı var.
Umarım bu kabus dolu günler bir an evvel sona erer.

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