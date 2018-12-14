Spor yazarları Spartak Trnava-Fenerbahçe maçını yazdı
EMRE BOL
Ersun Yanal ne düşündü?
Yahu futbolumuz hakikaten hisseli harikalar kumpanyası!
Takımlarımızın Avrupa maceraları başladığında, "Şeker gibi, lokum gibi kura" diyenler bugün itibariyle gerçeklerle karşı karşıya...
Galatasaray çok kolay bir gruptan, "rakibinin kaybetmesiyle" Avrupa Ligine devam ederken, Beşiktaş havlu attı!.
Öte yandan sezon başından beri -haklı olarak- eleştirdiğimiz Fenerbahçe, dün akşam Slovakya deplasmanında Spartak Trnava önünde formalite maçı oynadı.
Gruptan bu futbolla nasıl çıktıklarını inanın izah etmekte zorlanıyorum.
Artık takımın başına gelmesine kesin gözüyle bakılan teknik direktör Ersun Yanal dün gece oynanan karşılaşmayı izlediğinde acaba ne düşünmüştür?
Zira takım toparlanacak gibi değil.
.
Gençleri iyi bir takım içerisinde bir türlü göremedik.
Yiğithan kendisini çok geliştirmiş, Mahsun fizik olarak daha zayıf ama keçi gibi inatçı bir oyuncu.
Barış'ı da zaten önceden biliyoruz.
Oturmuş bir sistem takımında, iyi oyuncularla oynayabilseler üzerine katacaklarına gerçekten hiç şüphem yok..