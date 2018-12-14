Spor yazarları Spartak Trnava-Fenerbahçe maçını yazdı

Gençleri iyi bir takım içerisinde bir türlü göremedik.

Yiğithan kendisini çok geliştirmiş, Mahsun fizik olarak daha zayıf ama keçi gibi inatçı bir oyuncu.

Barış'ı da zaten önceden biliyoruz.

Oturmuş bir sistem takımında, iyi oyuncularla oynayabilseler üzerine katacaklarına gerçekten hiç şüphem yok..