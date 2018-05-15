Spor yazarları Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

MUCİZE BEKLENTİSİ! - ZEKİ UZUNDURUKAN

Fenerbahçe, hem üç puan, hem de averaj üstünlüğü yakalamak için çıktığı maçta daha ilk yarım saatte farka gitti. Hedef, lider Galatasaray ile arasındaki +7 averajlık farkı eritmekti.

Öyle ya ikili averajda Galatasaray ve Fenerbahçe eşit durumdaydı.

Bu yüzden son hafta puan eşitliği halinde genel averaja bakılacaktı.

(Aykut Kocaman'ın maçtan önce kafasındaki skor, 7 farklı bir sonuçtu.) İnce hesaplar yapıyordu Fenerbahçe. Bir mucize beklentisi içindeydi. Neydi bu mucize: (G.Saray, Göztepe deplasmanında kaybedecek, Fenerbahçe de Konya'yı yenip şampiyon olacak.) Fenerbahçe'nin planları böyleydi. Mucize ötesi bir beklentiydi bu. Çünkü Galatasaray çoktan şampiyonluk şarkılarını söylemeye başlamıştı. Haftalar öncesinden ortaya koyduğum iddiamı yineliyorum: 'Galatasaray şampiyon!' Çünkü Galatasaray artık şampiyonluğu kimseye bırakmaz.

Karabükspor'un durumu ortadaydı.

Dünkü kadrosu ile BAL takımından farkı yoktu. Ünal Karaman'ın bu kadro ile kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ile gelecek sezon TFF Birinci Lig'de işi çok zor. Allah yardımcısı olsun. Fenerbahçe ise adeta güle oynaya maçı farklı kazandı.

Dün Fenerbahçe 11 kişi ile değil de 9 kişi ile çıksa da maçı farkı kazanırdı.

Birbirinden güzel goller attı sarı- lacivertli futbolcular. Ama Fernandao'nun 2. golü şahane ötesiydi.

'Taktik maktik yok! Bam bam bam!' sloganına örnek gösterilecek bir maçtı. Topu ayağına alan her futbolcu, Karabükspor kalecisi Rybka ile karşı karşıya kaldı. İshak Doğan ve Ergin Keleş dışında dünkü Karabükspor 11'i çok sıradan oyunculardan kuruluydu. Güç ve kalite farkı, maçın 90 dakika tek kale oynanmasına neden oldu. Maçın 47. dakikasında skor 5-0 oldu. Sonrasında kaçan golleri sayamadım bile. Dirar'ın füzesi tabelaya 6 rakamını yazdırırken, Janssen ile 7-0 geldi. Maçtan önceki hesapları tuttu sarı-lacivertlilerin. Fenerbahçe'nin tahrip gücü yüksek futbolu son düdüğe kadar devam etti. Fenerbahçe farklı kazanarak 'mucize beklentisini' son haftaya taşıdı.