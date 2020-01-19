Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Nitekim de G.Antep'in önüne net fırsatlar gelmeye başladı ama atamadılar. Atacaksın! Büyük takımlara karşı bu kadar pozisyona girip de atamıyorsan; ikinci golü de yersin, üçüncü golü de. F.Bahçe maçın başında güzel baskı yaptı, topa da sahip oldu. Ama pozisyon var mı, yok... Bir tek Serdar Aziz'in bir pozisyonu var, çok net olmayan; onu da auta attı. Vedat Muriç'in de var ama gerçekten zor bir pozisyon. Top havadan geliyor, kafa vuruşunu zor yapabilir oyuncu; nitekim de öyle oldu.