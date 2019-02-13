Spor yazarları Fenerbahçe'nin Avrupa sınavını yazdı
Gürcan Bilgiç: Eski Kadıköy!
Sahanın bize söylediğini bir yana bırakıp, eski Kadıköy Geceleri'nin geri döndüğünü gördük. Tribünler yine eski iddiasına ve hırsına kavuşup, aynı duyguları takıma yansıttı.
Zenit'in dezavantajlarını bir gün önce dillendirdiler. 2,5 aydır maç yapmayan bir ekibin, hem tempo, hem de oyun kurgusu ile sorunlarının olması kaçınılmazdı.
Yine Isla bindirmeleri ile sağ kanattan pozisyon kovaladılar.
Valbuena da kendini bu bölgeye taşıyınca, Hasan Ali sadece opsiyon olarak kaldı. Bu kadar istekle, "bir an önce" telaşıyla direkt olarak kaleye gitmenin, geçmenin mümkün olmadığı bir duvardan atlamaya çalışmak gibi olduğunu, Zenit savunması çok güzel gösterdi.
Golün duran top karambolünden geldiğini de düşünürsek, akan oyunda, Eljif'in şutları dışında kaleciyi zorlayamadılar.
Moses ilk defa 11'deydi, Slimani de uzun bir aradan sonra... Böylesine yumuşak bir rakip ve boş alan bulmalarına rağmen, beklenenin uzağında kaldılar. Fark yaratacak performans Isla ve Harun dışında var mıydı?
Çok koşan, terini sakınmayan oyuncularına rağmen, kendine ait bir oyun ve stratejinin olmadığını hala söyleyebiliriz. Ersun Yanal, hala işe başladığındaki, "ileriye vur, dönen topu kap" formülüne hiçbir ekleme yapmadan devam ediyor.
İlker Yağcıoğlu: Daha farklı bitebilirdi / Takvim
Önce skordan başlayalım, Avrupa Kupaları'nda kendi sahanızda aldığınız 1-0'lık galibiyet önemli bir avantajdır. Çünkü deplasmanda atacağınız bir gol rakibin 3 gol atmasını gerektirir. Bu yüzden Fenerbahçe'nin avantajlı bir skor aldığını söyleyebiliriz. Oyuna gelecek olursak, bence oyun skordan daha iyiydi. Özellikle beni 50-60 dakikalık bölümde Fenerbahçe planladığı herşeyi sahada uyguladı.